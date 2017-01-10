Имущества на 2,8 трлн тенге легализовали жители Алматы
10 января 2017, 11:23
Общая сумма сбора за легализацию имущества, поступившая от алматинцев в бюджет страны, составила 6,5 млрд.тенге.
В Алматы по результатам проведенной акции по легализации органами государственных доходов легализовано имущество 8 156 граждан на общую сумму 2,8 трлн.тенге, из них 7 123 граждан легализовало деньги на общую сумму 2,5 трлн.тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДГД города.
Легализации подлежало движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги и доли участия в уставном капитале юридических лиц находящиеся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
«Специальные декларации для легализации имущества (кроме денег) были представлены по 1 139 объектам на сумму 293,4 млрд. тенге, из них 926 объектов на сумму 228,3 млрд. тенге находятся на территории Казахстана и 213 объектов на сумму 65,1 млрд.тенге – за пределами Республики Казахстан», - говорится в сообщении.
При этом общая сумма сбора за легализацию имущества, поступившая от жителей города Алматы в бюджет страны, составила 6,5 млрд.тенге.
Акция по легализации имущества, стартовавшая в республике 1 сентября 2014 года, завершилась 31 декабря 2016 г.
Фото: altaynews.kz
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