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Новости за сегодня

Премьер поручил проверить всё котельное оборудование в жилых домах Казахстана

 

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев, в ходе заседания, поручил на Правительственном уровне усилить функции контроля и надзора за эксплуатацией и техническим состоянием объектов теплоснабжения, передает Zakon.kz.

Открывая заседание, Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев от имени Правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии произошедшей в поселке Шахан, Карагандинской области.

«Главой государства даны поручения акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим. Сейчас работает межведомственная комиссия по расследованию причин аварии. Сегодня я хочу заслушать первые результаты этой работы», - сказал Б.Сагинтаев.

В ходе своих выступлений министр внутренних дел РК К.Касымов и аким Карагандинской области Н.Абдибеков доложили о результатах проведенного расследования, также с докладом выступил аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев и руководство некоторых регионов, где в жилых домах, школах и больницах также установлено котельное оборудование. Среди них акимы Акмолинской и Алматинской областей.

Кроме того, министр национальной экономики РК Т.Сулейменов в ходе своего выступления озвучил предложения по недопущению подобных аварийных ситуаций в будущем.

«Все вопросы, которые сегодня были обсуждены, будут рассмотрены на отдельных совещаниях. Мы проведем анализ ситуации и внесем предложения по внесению изменений в функциональное распределение полномочий между республиканскими и местными исполнительными органами», - отметил первый заместитель Премьер-Министра РК А.Мамин.

По итогам докладов, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил МВД РК совместно с госорганами и акиматами провести инспекцию всего котельного оборудования в многоквартирных жилых домах, особенно на объектах образования и социальной сферы. Помимо этого, Б.Сагинтаев поручил внести конкретные предложения по усилению функций контроля и надзора за эксплуатацией и техническим состоянием объектов теплоснабжения.

Первому заместителю Премьер-Министра РК А. Мамину было поручено в оперативном порядке создать рабочую группу по координации этой работы и выработке системных мер для решения данных вопросов.

Напомним, в результате взрыва отопительного котла произошло разрушение одного из подъездов пятиэтажного жилого дома, в результате чего 9 человек погибло, еще двое получили ранения. Также, 8 января произошел взрыв в частном доме в Шымкенте и накануне, 9 января в результате аварии на Жезгазганской ТЭЦ ТОО «Kazahmys Energy», был обесточен город Жезказган и производственные объекты ТОО «Казахмыс».

 

10 января 2017, 11:32
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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