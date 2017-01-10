Стрельба в Павлодаре произошла из-за места на парковке

По сообщению пресс-службы ДВД Павлодарской области, причиной стрельбы в Павлодаре стал конфликт из-за парковки, передает Zakon.kz.

«По факту хулиганских действий, имевших место 9 января текущего года, опрошен потерпевший 33-летний житель города Павлодара. Причиной инцидента стал конфликт из-за парковки автомашин. Ранения, полученные потерпевшим, не опасные для жизни, и характерны ранениям от воздействия шариков травматического оружия», - сообщили в полиции.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 ч.3 УК РК - хулиганство. Назначен комплекс экспертиз.

На установление и задержание подозреваемого ориентирован личный состав ДВД Павлодарской области и близлежащих регионов.