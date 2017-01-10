МИР РК: 300 казахстанцев все еще находятся в аэропорту Стамбула
10 января 2017, 12:02
Они не смогли вылететь вовремя из Стамбула в Казахстан из-за плохой погоды.
Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек сообщил, что всего из-за погодных условий из Стамбула в Алматы и Астану не смогли вылететь 900 человек, передает корреспондент Zakon.kz.
«В целом пострадало 900 человек. Из них 600 человек мы в те «окна», когда погода позволяла, смогли вывезти, 300 человек сегодня находятся в аэропорту Стамбула», - сказал он.
Как отметил глава ведомства, оставшимся гражданам «предоставлены гостиницы и питание».
«Прогноз на ближайшие сутки тоже негативный, обильный снегопад. Мы ситуацию держим на контроле, активно отрабатываем с турецкими авиационными властями и авиакомпаниями», - пояснил Ж. Касымбек.
По его словам, ситуация в аэропорту Стамбула остается «достаточно сложная».
«Она сейчас продолжается, в связи с сильным снегопадом рейсы авиакомпании турецких авиалиний на сегодня более тысячи рейсов отменены во все направления, в том числе 6-9 января были отменены рейсы «Стамбул-Алматы-Стамбул», «Стамбул-Астана-Стамбул». Рейс авиакомпании AirAstana вчера также был отменен, и сегодня мы ожидаем, что Turkish Airlines также отменит два рейса в Казахстан», - добавил министр.
Как ранее сообщалось из-за обильного снегопада и сильного ветра, который начался 6 января, в аэропорту Ататюрк (Стамбул) были отменены все рейсы, в том числе в Казахстан.
Автор Ксения Давыдова, Астана
Фото kpcdn.net
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