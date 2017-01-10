МИР РК: 300 казахстанцев все еще находятся в аэропорту Стамбула

Они не смогли вылететь вовремя из Стамбула в Казахстан из-за плохой погоды.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек сообщил, что всего из-за погодных условий из Стамбула в Алматы и Астану не смогли вылететь 900 человек , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В целом пострадало 900 человек. Из них 600 человек мы в те «окна», когда погода позволяла, смогли вывезти, 300 человек сегодня находятся в аэропорту Стамбула», - сказал он.





Как отметил глава ведомства, оставшимся гражданам «предоставлены гостиницы и питание».





«Прогноз на ближайшие сутки тоже негативный, обильный снегопад. Мы ситуацию держим на контроле, активно отрабатываем с турецкими авиационными властями и авиакомпаниями», - пояснил Ж. Касымбек.





По его словам, ситуация в аэропорту Стамбула остается «достаточно сложная».





«Она сейчас продолжается, в связи с сильным снегопадом рейсы авиакомпании турецких авиалиний на сегодня более тысячи рейсов отменены во все направления, в том числе 6-9 января были отменены рейсы «Стамбул-Алматы-Стамбул», «Стамбул-Астана-Стамбул». Рейс авиакомпании AirAstana вчера также был отменен, и сегодня мы ожидаем, что Turkish Airlines также отменит два рейса в Казахстан», - добавил министр.





Как ранее сообщалось из-за обильного снегопада и сильного ветра, который начался 6 января, в аэропорту Ататюрк (Стамбул) были отменены все рейсы , в том числе в Казахстан.





Автор Ксения Давыдова, Астана