Имущества на 2,8 трлн тенге легализовали жители Алматы

В Алматы по результатам проведенной акции по легализации органами государственных доходов легализовано имущество 8 156 граждан на общую сумму 2,8 трлн.тенге, из них 7 123 граждан легализовало деньги на общую сумму 2,5 трлн.тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДГД города.

Легализации подлежало движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги и доли участия в уставном капитале юридических лиц находящиеся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

«Специальные декларации для легализации имущества (кроме денег) были представлены по 1 139 объектам на сумму 293,4 млрд. тенге, из них 926 объектов на сумму 228,3 млрд. тенге находятся на территории Казахстана и 213 объектов на сумму 65,1 млрд.тенге - за пределами Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

При этом общая сумма сбора за легализацию имущества, поступившая от жителей города Алматы в бюджет страны, составила 6,5 млрд.тенге.

Акция по легализации имущества, стартовавшая в республике 1 сентября 2014 года, завершилась 31 декабря 2016 г.