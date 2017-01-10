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В Гонконге арестовали 60 наркоторговцев, организовавших подпольные казино

10 января 2017, 12:11

Они также подозреваются в незаконном владении оружием.


Полиция специального административного района КНР Гонконг арестовала 59 членов банды, причастной к торговле наркотиками и организации подпольных игорных заведений, передает РИА Новости.

Как сообщает во вторник местная радиостанция RTHK, в рамках операции стражей порядка были арестованы 43 мужчины и 16 женщин. Они также подозреваются в незаконном владении оружием.

Как сообщил представитель полиции Гонконга, расследование в отношении банды продолжится, будут и новые аресты. Во время операции стражи порядка изъяли 3,6 килограмма кокаина, 5,4 килограмма кетамина.

Фото © РИА Новости. Сергей Пивоваров

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