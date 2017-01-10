Цены производителей на продукцию сельского хозяйства в 2016 году повысились на 7,5%

За 2016 год продукция растениеводства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 6,1 %, продукция животноводства - на 9,4%.

Изменение цен на продукцию сельского хозяйства в процентах, прирост +, снижение - Декабрь 2016г. к Январь-декабрь 2016г. к январю-декабрю 2015г. IV квартал 2016г. к ноябрю 2016г. декабрю 2015г. декабрю 2010г. III кварталу 2016г. IV кварталу 2015г. Продукция сельского хозяйства 1,1 7,5 40,0 7,8 1,5 8,3 Продукция растениеводства 1,0 6,1 32,3 6,7 -0,5 6,4 Продукция животноводства 1,2 9,4 42,5 9,4 4,7 11,2

За прошедший год цены на гречиху выросли на 26,5%, пшеницу - на 8,3%, рожь - на 6,2%, ячмень - на 4,7%, просо - на 2,6%, овес - на 2,1%, кукурузу - на 0,9%, а на рис - снизились на 13,5%.

Морковь столовая подорожала на 2,5%, свекла столовая - на 2,4%, лук репчатый - на 0,9%, а капуста подешевела на 9,3%, картофель - на 2,3%. Цены на хлопок выросли на 27,4%, бобы соевые - на 19,4%, свеклу сахарную - на 18,7%, семена подсолнечника - на 12,9%, табак - на 12,6%.

Мясо птицы подорожало на 12,7%, свиней - на 7,6%, скота крупного рогатого - на 5,8%, лошадей - на 1,9%, овец - на 1,8%. Цены на яйца повысились на 19%, молоко сырое - на 10,4%, смушку - 8,8%, мед - на 2,7%.