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Новости за сегодня

Цены производителей на продукцию сельского хозяйства в 2016 году повысились на 7,5%

 

За 2016 год продукция растениеводства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 6,1 %, продукция животноводства - на 9,4%.

 

Изменение цен на продукцию сельского хозяйства

в процентах, прирост +, снижение -

 

Декабрь 2016г. к

Январь-декабрь 2016г.

к январю-декабрю 2015г.

IV квартал 2016г. к

ноябрю 2016г.

декабрю 2015г.

декабрю 2010г.

III кварталу 2016г.

IV кварталу 2015г.

Продукция сельского хозяйства

1,1

7,5

40,0

7,8

1,5

8,3

Продукция растениеводства

1,0

6,1

32,3

6,7

-0,5

6,4

Продукция животноводства

1,2

9,4

42,5

9,4

4,7

11,2

 

За прошедший год цены на гречиху выросли на 26,5%, пшеницу - на 8,3%, рожь - на 6,2%, ячмень - на 4,7%, просо - на 2,6%, овес - на 2,1%, кукурузу - на 0,9%, а на рис - снизились на 13,5%.

Морковь столовая подорожала на 2,5%, свекла столовая - на 2,4%, лук репчатый - на 0,9%, а капуста подешевела на 9,3%, картофель - на 2,3%. Цены на хлопок выросли на 27,4%, бобы соевые - на 19,4%, свеклу сахарную - на 18,7%, семена подсолнечника - на 12,9%, табак - на 12,6%.

Мясо птицы подорожало на 12,7%, свиней - на 7,6%, скота крупного рогатого - на 5,8%, лошадей - на 1,9%, овец - на 1,8%. Цены на яйца повысились на 19%, молоко сырое - на 10,4%, смушку - 8,8%, мед - на 2,7%.

 

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10 января 2017, 12:12
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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