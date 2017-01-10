Цены производителей на продукцию сельского хозяйства в 2016 году повысились на 7,5%
За 2016 год продукция растениеводства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 6,1 %, продукция животноводства - на 9,4%.
|
Изменение цен на продукцию сельского хозяйства
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Декабрь 2016г. к
|
Январь-декабрь 2016г.
к январю-декабрю 2015г.
|
IV квартал 2016г. к
|
ноябрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
декабрю 2010г.
|
III кварталу 2016г.
|
IV кварталу 2015г.
|
Продукция сельского хозяйства
|
1,1
|
7,5
|
40,0
|
7,8
|
1,5
|
8,3
|
Продукция растениеводства
|
1,0
|
6,1
|
32,3
|
6,7
|
-0,5
|
6,4
|
Продукция животноводства
|
1,2
|
9,4
|
42,5
|
9,4
|
4,7
|
11,2
За прошедший год цены на гречиху выросли на 26,5%, пшеницу - на 8,3%, рожь - на 6,2%, ячмень - на 4,7%, просо - на 2,6%, овес - на 2,1%, кукурузу - на 0,9%, а на рис - снизились на 13,5%.
Морковь столовая подорожала на 2,5%, свекла столовая - на 2,4%, лук репчатый - на 0,9%, а капуста подешевела на 9,3%, картофель - на 2,3%. Цены на хлопок выросли на 27,4%, бобы соевые - на 19,4%, свеклу сахарную - на 18,7%, семена подсолнечника - на 12,9%, табак - на 12,6%.
Мясо птицы подорожало на 12,7%, свиней - на 7,6%, скота крупного рогатого - на 5,8%, лошадей - на 1,9%, овец - на 1,8%. Цены на яйца повысились на 19%, молоко сырое - на 10,4%, смушку - 8,8%, мед - на 2,7%.
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