В Казахстане проведут всеобщий "Родительский час"

Министр отметил снижение роли родителей в воспитании детей. Только малый процент родителей, в том числе из числа госслужащих, участвуют в родительских собраниях, отметил он. До 40% родителей за 11 лет ни разу не посещали школу своих детей.

"И хотя, по мнению директоров, за последние месяцы ситуация значительно улучшилась, тем не менее, мы планируем весной этого года инициировать проведение национального дня "Родительский час" и будем просить все государственные органы, компании, частный сектор освободить родителей пораньше, чтобы они могли в эти день-два посетить школу для родительского собрания", — сказал Сагадиев на заседании правительства во вторник.



