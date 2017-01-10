В Казахстане проведут всеобщий "Родительский час"
10 января 2017, 12:20
Государство обратится к компаниям и госорганам с просьбой освободить родителей школьников пораньше.
В Казахстане планируется национальный день, когда во всех школах республики будут проведены родительские собрания, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.
Министр отметил снижение роли родителей в воспитании детей. Только малый процент родителей, в том числе из числа госслужащих, участвуют в родительских собраниях, отметил он. До 40% родителей за 11 лет ни разу не посещали школу своих детей.
"И хотя, по мнению директоров, за последние месяцы ситуация значительно улучшилась, тем не менее, мы планируем весной этого года инициировать проведение национального дня "Родительский час" и будем просить все государственные органы, компании, частный сектор освободить родителей пораньше, чтобы они могли в эти день-два посетить школу для родительского собрания", — сказал Сагадиев на заседании правительства во вторник.
Сагадиев заметил, что работа по повышению роли семьи в воспитании детей должна быть поставлена на системную основу. Для этого предлагается расширить полномочия комитета по охране прав детей и включить в них вопросы семьи и духовно-нравственного воспитания.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Уральской недели
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