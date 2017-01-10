19-летняя россиянка сенсационно победила первую ракетку мира
10 января 2017, 12:22
26-й номер рейтинга WTA Дарья Касаткина одержала победу со счётом 7:6, 6:2.
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее одержав победу во втором круге соревнований над первым номером рейтинга WTA немкой Анжелик Кербер, сообщает Zakon.kz.
26-й номер рейтинга WTA Дарья Касаткина одержала победу со счётом 7:6, 6:2. Теннисистки провели на корте полтора часа.
В четвертьфинале Касаткина сыграет с победительницей пары Дарья Гаврилова (Австралия) - Йоханна Конта (Великобритания).
Анжелик Кербер в прошлом году сместила с первой строчки рейтинга сильнейшую теннисистку планеты Серену Уильямс. Одержав победы на двух турнирах Большого шлема - Australian Open и US Open.
Фото AFP
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