В регионах Казахстана могут появиться газотехнические инспекции

«В 2015 году мы дважды рассмотрели на межведомственной комиссии вопросы по использованию газового оборудования. Предлагалось Министерству национальной экономики, как уполномоченному органу, разработать типовые правила, задачи, функции этой службы, которая передана в местную исполнительную власть. Но до сих пор на местах эта работа не проводится. На сегодняшний день газотехнические инспекции имеются только в Астане, Алматы и Костанайской области. В связи с этим предлагается МНЭ в кратчайшие сроки разработать эту нормативную базу, акимам в регионах обеспечить создание газотехнических инспекции», - сказал министр.



