Вячеслав Сон назначен управляющим директором Холдинга «Байтерек»

АО «НУХ «Байтерек», 10 января. Вячеслав Сон назначен управляющим директором АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». В его компетенцию будут входить вопросы правового обеспечения.





Вячеслав Сон имеет 12-летний управленческий стаж работы в юридической сфере. Трудовую деятельность начинал в 2002 году в группе АО «Банк Развития Казахстана», где прошел путь от юриста отдела правового обеспечения работы с ценными бумагами до директора юридического департамента. Позже работал управляющим директором АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», заместителем генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Министерства обороны РК. С 2013 года – директором департамента аудита и контроля АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Вячеслав Сон закончил Казахский Гуманитарный Юридический Университет (правоведение), Современный Гуманитарный Университет (лингвистика), а также Университет международного бизнеса (МВА, финансы и кредит).





АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Целью создания Холдинга является содействие развитию и диверсификации экономики, привлечение инвестиций, развитие кластеров и совершенствование системы корпоративного управления в его дочерних организациях. В Холдинг входят: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк», АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «КазЭкспортГарант», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Национальное агентство по технологическому развитию», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», АО «KazynaCapitalManagement», АО «Байтерек девелопмент», ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund». Холдинг имеет права владения и пользования государственным пакетом акций этих компаний.



