Новая Программа продуктивной занятости позволит молодежи бесплатно получить первую рабочую профессию

В новой Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, которая начала действовать с 1 января текущего года, предусмотрен ряд механизмов по бесплатному обучению молодежи и созданию для нее возможностей трудоустройства. Об этом в ходе заседания Правительства РК доложила министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова.

Главным фокусом обновленной программы является развитие конкретных навыков на основе массового обучения. Полученные навыки повысят возможности для трудоустройства либо для открытия собственного дела. Этому будут содействовать центры занятости и меры по развитию массового предпринимательства, где расширены инструменты микрокредитования с применением их не только на селе, как ранее, но и в городах.

Для реализации этой задачи определены три ключевых направления.

Во-первых, особое внимание будет уделено молодежи, не поступившей в средние специальные или высшие учебные заведения и не имеющей образования. А это порядка 100 тыс. человек. Им будет предоставлена возможность получить бесплатно первую рабочую профессию на базе организаций технического и профессионального образования.

Во-вторых, меры по обеспечению занятости молодых людей включат в себя организацию профориентационной работы. В 2017 году совместно с МОН РК будут запущены кабинеты профориентации во всех общеобразовательных школах, а также вузах и колледжах.

В-третьих, одним из барьеров при трудоустройстве молодежи, окончивших учебные заведения, является проблема так называемого «первого рабочего места», связанного с отсутствием трудового стажа. Для ее решения будет сохранен компонент «молодежная практика», который позволяет выпускникам за счет поддержки государства приобрести навыки работы и первоначальный трудовой стаж, что в последующем повышает их возможности для постоянного трудоустройства.

Стоит отметить, что по итогам 2016 года уровень безработицы среди молодежи сократился в сравнении с 2001 годом более чем в четыре раза - с 16 до 3,9%. При этом ее уровень значительно ниже общего уровня безработицы по республике. В общей численности населения страны доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет составляет почти четверть, или 4,1 млн человек.