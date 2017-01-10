Правительство РК определило основные направления в работе с молодежью

Правительство РК в ходе заседания рассматривает основные направления государственной молодежной политики.

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев доложил, что за прошедшее десятилетие в Казахстане были сформированы законодательные и концептуальные основы для реализации молодежной политики, создана необходимая инфраструктура. С 2012 года повсеместно работают управления по вопросам молодежной политики и молодежные ресурсные центры.

Проводимая работа позволила Казахстану занять 61-ю позицию в Глобальном индексе развития молодежи - Global Youth Development Index 2016, в котором оценивались 183 страны.

Вместе с тем, изучив экспертные оценки и рекомендации, дальнейшую работу планируется выстроить по пяти актуальным направлениям.

Первое. Продолжить работу по снижению разрыва возможностей между сельской и городской молодежью, социализации молодежи и организации досуга. В этой связи предлагается разработать проект общенационального молодежного движения, ключевыми направлениями которого станут: развитие волонтерства, спортивных и творческих достижений, трудовых навыков.

Кроме того, предлагается расширять сеть простейших уличных спортивных сооружений (воркауты), дворовых клубов и иных малозатратных форм массового вовлечения молодежи в спорт и творчество. При этом активно использовать механизмы государственно-частного партнерства.

Второе - развитие «социальных лифтов». В частности, будет проводиться работа над повышением престижа воинской службы и привлечением туда молодежи. Другой механизм повышения «социальной мобильности» - творческие объединения и союзы, которые должны выявлять «самородки», а также содействовать их становлению и развитию.

Кроме того, предлагается проработать вопрос по присуждению Государственной молодежной премии «Дарын» на ежегодной основе. В этой связи можно организовать широкую информационно-пропагандистскую работу в регионах, тем самым помогать большему кругу молодежи проявлять себя и свой талант.

В рамках третьего направления - поддержки молодых семей - предлагается в один из весенних дней во всех школах страны единовременно провести общенациональную акцию «Час семьи» для родителей с приглашением опытных психологов и других специалистов.

Четвертым направлением в проводимой работе станет развитие кадрового потенциала госаппарата, работающего с молодежью. В этой связи для молодежных ресурсных центров с учетом новых задач будет обновляться методологическая база. Кроме того, научно-исследовательский центр «Молодежь» продолжит проведение обучающих семинаров и тренингов для специалистов, работающих с молодежью.

Последним направлением в проводимой работе станет усиление межведомственной координации. В связи с этим предлагается провести в первом квартале текущего года заседание Совета по молодежной политике при Президенте РК. Помимо этого, всем госорганам рекомендовано принимать активное участие в работе Координационного совета по развитию молодежных организаций. Также необходимо активизировать работу региональных советов по делам молодежи с рассмотрением и решением наиболее актуальных проблем, волнующих молодежь, и регулярно заслушивать ход реализации проектов по работе с молодежью на заседаниях Правительства РК.