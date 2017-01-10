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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9

10 января 2017, 12:37

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.


Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в понедельник на юге Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 06.13 по времени UTC (09.13 мск). Эпицентр располагался в 199 километрах от региона Табиауан. Очаг залегал на глубине 622 километров.

Фото © Flickr/ Matt Katzenberger

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