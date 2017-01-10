Останавливать грузовики жезлом имеют право сотрудники транспортного контроля
10 января 2017, 12:38
Вошедший в силу с 1 января закон относится к сотрудникам Министерства внутренних дел.
Разъяснения по поводу остановки грузовых автомобилей с помощью жезла дали в Управлении транспортного контроля Южно-Казахстанской области, передает МИА "Казинформ".
В социальных сетях и ряде СМИ была опубликована видеозапись, на которой сотрудник остановил два грузовика в селе Аксукент Сайрамского района области и разговаривал с водителями. Позднее было установлено, что это представитель Управления транспортного контроля.
По словам заместителя руководителя управления Олега Петухова, сотрудник выполнял возложенные на него обязанности - он остановил две грузовые автомашины с помощью жезла, чтобы определить их перегруз.
"Этого нам никто не запрещал. Не принимался закон о том, что нельзя останавливать грузовики жезлом. Вошедший в силу с 1 января закон относится к сотрудникам Министерства внутренних дел. Поэтому, сотрудники Управления транспортного контроля имеют право останавливать грузовики", - сказал О.Петухов.
Фото: 24.kz
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