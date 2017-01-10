В Тегеранском университете прощаются с бывшим президентом Рафсанджани

Воздать последние почести влиятельному иранскому политику пришли сотни тысяч человек, не только территория столичного вуза, но и прилегающие улицы заполнены людьми.





Иранское телевидение ведет прямую трансляцию церемонии. Траурный молебен проведет глава государства, руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.





Али Акбар Хашеми-Рафсанджани скончался 8 января в возрасте 82 лет в результате острого сердечного приступа. Бывший президент (с 1989 по 1997 гг.) и спикер парламента Ирана (с 1980 по 1988 гг.), возглавлявший в последние годы своей жизни Совет по определению целесообразности принимаемых политических решений и Совет экспертов, будет похоронен сегодня в мавзолее основателя Исламской Республики имама Хомейни.



