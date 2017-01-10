В Тегеранском университете прощаются с бывшим президентом Рафсанджани
10 января 2017, 12:39
На церемонию пришли сотни тысяч человек, траурный молебен проведет глава государства, руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Церемония прощания с аятоллой Али Акбаром Хашеми-Рафсанджани, скончавшимся в минувшее воскресенье, проходит в Тегеранском университете, передает ТАСС.
Воздать последние почести влиятельному иранскому политику пришли сотни тысяч человек, не только территория столичного вуза, но и прилегающие улицы заполнены людьми.
Иранское телевидение ведет прямую трансляцию церемонии. Траурный молебен проведет глава государства, руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Али Акбар Хашеми-Рафсанджани скончался 8 января в возрасте 82 лет в результате острого сердечного приступа. Бывший президент (с 1989 по 1997 гг.) и спикер парламента Ирана (с 1980 по 1988 гг.), возглавлявший в последние годы своей жизни Совет по определению целесообразности принимаемых политических решений и Совет экспертов, будет похоронен сегодня в мавзолее основателя Исламской Республики имама Хомейни.
Фото © AP Photo/Vahid Salemi
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