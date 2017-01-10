В центре Шымкента увидели белую цаплю
10 января 2017, 12:43
Особь возможно отбилась от стаи во время перелета.
На камеру мобильного житель Шымкента запечатлел уникальное явление, пишет TVK.
Впервые в центре города на реке Кошкар-ата была замечена белая цапля. Ее естественный ареал обитания охватывает водоемы Южного Казахстана.
Птица эта гнездится колониями. А эта особь возможно отбилась от стаи во время перелета.
Отдыхающие часто видят птицу на реках Сырдарья и Арысь. А вот в черте города белая цапля до этого не встречалась.
Иллюстративное фото: remiz.org
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