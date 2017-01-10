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В центре Шымкента увидели белую цаплю

10 января 2017, 12:43

Особь возможно отбилась от стаи во время перелета.


На камеру мобильного житель Шымкента запечатлел уникальное явление, пишет TVK.

Впервые в центре города на реке Кошкар-ата была замечена белая цапля. Ее естественный ареал обитания охватывает водоемы Южного Казахстана.

Птица эта гнездится колониями. А эта особь возможно отбилась от стаи во время перелета.

Отдыхающие часто видят птицу на реках Сырдарья и Арысь. А вот в черте города белая цапля до этого не встречалась.


Иллюстративное фото: remiz.org

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