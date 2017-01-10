В центре Шымкента увидели белую цаплю

Особь возможно отбилась от стаи во время перелета.

На камеру мобильного житель Шымкента запечатлел уникальное явление , пишет , пишет TVK





Впервые в центре города на реке Кошкар-ата была замечена белая цапля. Ее естественный ареал обитания охватывает водоемы Южного Казахстана.





Птица эта гнездится колониями. А эта особь возможно отбилась от стаи во время перелета.





Отдыхающие часто видят птицу на реках Сырдарья и Арысь. А вот в черте города белая цапля до этого не встречалась.







