Казахстанцы за два года вывели из тени 4,93 трлн. тенге - Акишев

В период действия акции по легализации имущества с 1 сентября 2014 г. по 23 декабря 2016 г. казахстанцы вывели из тени 4 трлн. 93 млрд. тенге, что эквивалентно 10% от ВВП РК. Такие данные привел председатель Национального Банка Данияр Акишев, выступая сегодня перед членами Правительства РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

«Посредством взноса наличных денег и переводов из-за рубежа легализовано более 2,9 трлн. тенге, а в совокупности 90% всех легализованных денег или 3 трлн. 681 млрд. тенге номинированы в иностранной валюте, преимущественно в долларах США», - проинформировал Д. Акишев.

Глава Нацбанка отметил, что «легализованные средства активно вовлекались гражданами в деловой оборот по предпринимательской деятельности». Так, по данным Национального Банка, за период легализации со спецсчетов граждан на другие банковские счета в Республике Казахстан переведено 56% легализованных денег, а совокупный объем легализованных средств, обращающихся в отечественной банковской системе, составил более 2 трлн. тенге.

«В контексте административно-территориального распределения наиболее активно в легализации, как в отношении денег, так и количества спецсчетов, участвовало население г. Алматы, г. Астана, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей, совокупная доля которых в масштабе всей республики составила 94,4%», - сказал Д.Акишев.

В акции по легализации приняли участие 30 банков и Национальный оператор почты, которые открывали специальные счета субъектам легализации и принимали денежные средства.

Представителям Кабинета министров глава Национального Банка рассказал, что проведение акции по легализации денег условно проходило в 2 этапа.

«Условия первого этапа (с 1 сентября 2014 года до 29 ноября 2015 года) были в значительной степени забюрократизированы, предусматривали необходимость отвлечения легализуемых денег на длительный срок, уплату налогового сбора и поэтому не получили распространения среди граждан Казахстана. В результате с 1 сентября 2014 года до 29 ноября 2015 года был открыт всего лишь 181 специальный счет, куда было внесено порядка 84 млрд. тенге», - заметил Д. Акишев.

«Второй этап начался с 29 ноября 2015 года после того, как на законодательном уровне были кардинально пересмотрены сами подходы к легализации денег, существенно облегчены обязательные процедуры, что дало импульс активному вовлечению населения в проводимую акцию. В частности, было отменено требование о замораживании денег в течение пяти лет на банковских счетах и уплате 10% сбора.

Принципиальным моментом является введение правовой новации в виде абсолютной гарантии сохранности и конфиденциальности, что предусматривает 100% запрет на разглашение и передачу третьим лицам сведений в рамках легализации», - сказал глава НБРК.

В итоге введение новых условий дало положительный эффект от акции по легализации. Так, «в течение второго этапа легализации количество счетов увеличилось в 64 раза и составило 11 640 счетов, а сумма денег, легализованных посредством банковских счетов по сравнению с первым этапом, увеличилась почти на 4 трлн. тенге и достигла 4 трлн. 93 млрд. тенге», - заключил Д. Акишев.

Напомним, 30 июня 2014 года Президентом Республики Казахстан был подписан Закон Республики Казахстан «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества» в соответствии с которым с 1 сентября 2014 года в Казахстане началась легализация имущества (денег).