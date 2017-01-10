В Талдыкоргане разыскивают многодетную мать, которая уехала в Алматы на заработки. Об этом написал Кайрат Абдрахман в группе "Талдыкорганец" в соцсети Facebook , передает Zakon.kz





Как отмечает участник группы, о детях, у которых мать пропала без вести, ему сообщил друг, работающий в полиции Талдыкоргана. Все шестеро остались со своей бабушкой. Живут они все в арендованной времянке.





"На мой вопрос: "Чем можем помочь, апай?", бабушка четверых мальчишек и двух девчонок ответила, что они нуждаются в еде, угле и некоторой одежде для детей (обувь). Все, кто сможет помочь этим детям, именно детям, пишу адрес и телефон их бабушки: Северо-западный жилой район, улица Касабай батыра, дом номер 2. Номер телефона их бабушки: +7 702 149 50 63. Надеюсь, что в Талдыкоргане есть люди, способные оказать помощь", - написал Кайрат.





Представители акимата Талдыкоргана отправились по указанному в сообщении адресу и выяснили ситуацию, пишет МИА "Казинформ"

В доме находились женщина пенсионного возраста Камила Калиева, ухаживающая за шестерыми внуками. По ее словам, родители детей в поисках работы еще 16 декабря уехали в Алматы. Через три дня сын вернулся, не найдя работы, а невестка до сих пор не вернулась, и от нее нет вестей. В связи с этим объявлен розыск матери этих детей. Старший из детей, 2004 года рождения, младший родился в 2012 году. Семья арендует две комнаты за 10 тысяч тенге.

В доме не было топлива, но исполняющий обязанности акима Талдыкоргана Аскар Тутыбаев дал соответствующее поручение, и топливо доставлено. Также оказана помощь продовольствием, семье переданы постельные принадлежности и теплая одежда.

«Я ни у кого помощи не просила, но благодарна тем, кто оказывает помощь детям. Пусть сделанное добро вернется к ним сторицей», - сказала К.Калиева.

Положение этой семьи взято под прямой контроль акиматом Талдыкоргана. Четверо из детей учатся в школе №25, их обеспечили бесплатным горячим питанием. В рамках акции «Дорога в школу» они также обеспечены одеждой и учебными принадлежностями.







