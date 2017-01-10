Премьер-министр вновь отчитал акима Карагандинской области за проблемы с отоплением

Он также сообщил, что Жезказганской ТЭЦ ТОО «Казахмысэнерджи», вчера в 17:05 в результате обрыва шлейфов на первой системе шин открытого распределительного устройства 110 киловольт произошло отключение основного оборудования предприятия.

«Были обесточены жилые кварталы города. Теплоснабжение обеспечивалось со сниженными параметрами. В 18:30 буквально через 1,5 часа принятыми мерами была возобновлена работа основного оборудования Жезказганской ТЭЦ с последующим подключением и восстановлением электрической цепи, основного оборудования объектов жизнеобеспечения, дальнейшей подачи электроэнергии до потребителя. Жезказканская ТЭЦ работает в штатном режиме, в работе четыре котла, в растопке - один котел, в резерве - один котел номер 7, в плановом ремонте - два котла», - заключил Нурмухамбет Абдибеков.





Напомним, в конце декабря Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отчитал акима Карагандинской области за 12-градусное тепло в домах жителей Темиртау.