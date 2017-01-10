Подозреваемый в убийстве у кафе «Камшат» в Шымкенте задержан





Как отметил прокурор Аль-Фарабийского района Кали Маматаев, после совершения преступления молодой человек скрылся, но был задержан в ходе оперативно-следственных мероприятий органов внутренних дел. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания. При задержании у молодого человека оружия не обнаружили.





Напомним, инцидент произошел в 5.20 утра 9 января в кафе «Камшат». По предварительным данным, между двумя компаниями отдыхавшими в увеселительном заведении, произошел конфликт, который перерос в драку, в результате которой прозвучали несколько выстрелов.





Ранения получил мужчина в возрасте 30-35 лет, в него выстрелили 5-6 раз, по инсайдерской информации из пистолета Макарова. Сначала пострадавший выбежал из кафе в сторону парка, а затем обессиленный упал. Мужчина скончался еще до приезда медиков.



