В Казахстане выбрали птицу нового 2017 года

Птицей года стал филин. У казахов и у других тюркских народов он почитался священной птицей.

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) совместно с Союзом охраны птиц Казахстана выбрала филина птицей года 2017 , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АСБК.





Филин (по-казахски «үкі») – хищная птица из семейства совиных. Крупный размер (вес достигает 3 кг), большие оранжевые глаза, вытянутые перья на голове - «ушки» - делают его легко узнаваемой, и в то же время устрашающей птицей. В художественной литературе у филина формировался не совсем позитивный и доброжелательный образ. Хотя на самом деле филин не приносит вреда человеку, а у казахов и у других тюркских народов он почитался священной птицей. Встреча с филином считается хорошей приметой.





Филин достаточно широко распространен, он может обитать в лесах, степи и в горах, но повсюду редок. Этот сильный хищник питается зайцами, грызунами, ежами, птицами, иногда лягушками и даже рыбами, в зависимости от ареала. Ведет ночной и сумеречный образ жизни.





Филин внесен в Красную книгу Казахстана. Активная хозяйственная деятельность человека приводит к сокращению мест гнездования, кроме того, филины погибают на автотрассах и на высоковольтных линиях электропередачи. Но одна из главных проблем связана как раз с тотемной ролью филина — его убивают для изготовления оберегов из когтей и перьев, хотя охота на него полностью запрещена. Страдают и другие виды сов, а их в Казахстане 12. Все они полезны уничтожением грызунов и ночных насекомых-вредителей. Некоторых из них, например, сплюшку, можно привлечь в сады и парки, развешивая домики-совятники.

Напомним, что кампания "Птица года" проводится в Казахстане ежегодно с 2007 года. Основная цель — привлечение внимания населения к птицам, заслуживающим особого внимания, через проведение различных природоохранных акций и пропаганды.



