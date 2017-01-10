Регистрация ИП перешла на уведомительный порядок

Уважаемые налогоплательщики!

ДГД по г. Алматы в связи с переходом регистрационного учета в качестве ИП с заявительного на уведомительный порядок сообщает, что для удобства граждан, во всех районных управлениях государственных доходов г. Алматы созданы рабочие группы по приему уведомлений и консультированию по вопросам регистрации в качестве ИП.

Напоминаем, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок. Поэтому для государственной регистрации в качестве ИП (совместного индивидуального предпринимательства) физическое лицо (уполномоченное лицо совместного индивидуального предпринимательства) представляет непосредственно в орган государственных доходов или через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» в явочном или электронном порядке уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.

Адреса районных управлений государственных доходов