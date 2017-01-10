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Новости за сегодня

Регистрация ИП перешла на уведомительный порядок

Уважаемые налогоплательщики!

ДГД по г. Алматы в связи с переходом регистрационного учета в качестве ИП с заявительного на уведомительный порядок сообщает, что для удобства граждан, во всех районных управлениях государственных доходов г. Алматы созданы рабочие группы по приему уведомлений и консультированию по вопросам регистрации в качестве ИП.

Напоминаем, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок. Поэтому для государственной регистрации в качестве ИП (совместного индивидуального предпринимательства) физическое лицо (уполномоченное лицо совместного индивидуального предпринимательства) представляет непосредственно в орган государственных доходов или через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» в явочном или электронном порядке уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.

Адреса районных управлений государственных доходов

УГД

Район

Адрес:

Телефон доверия:

6003

Ауэзовский

Алтынсарина 23 (уг. ул. Шаляпина)

303-42-62

6004

Бостандыкский

Айманова 191 (уг. ул. Жандосова)

274-80-74

6005

Жетысуский

Абылай хана 2 (ж/д возкзал «Алматы-2»)

274-80-74

6007

Алмалинский

Абылай хана 93/95 (уг. ул. Казыбек би)

267-15-40

6008

Турксибский

Шолохова 14 (уг. ул. Акынов)

221-58-68

6009

Медеуский

Абылай хана 93/95 (уг. ул. Казыбек би)

272-11-34

6010

Алатауский

Жанкожа батыра 24 (Шанырак-2)

299-83-48

6011

Наурызбайский

мкр.Аксай 3а, 62а (ул. Яссауи)

390-65-40


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