Регистрация ИП перешла на уведомительный порядок
Уважаемые налогоплательщики!
ДГД по г. Алматы в связи с переходом регистрационного учета в качестве ИП с заявительного на уведомительный порядок сообщает, что для удобства граждан, во всех районных управлениях государственных доходов г. Алматы созданы рабочие группы по приему уведомлений и консультированию по вопросам регистрации в качестве ИП.
Напоминаем, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок. Поэтому для государственной регистрации в качестве ИП (совместного индивидуального предпринимательства) физическое лицо (уполномоченное лицо совместного индивидуального предпринимательства) представляет непосредственно в орган государственных доходов или через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» в явочном или электронном порядке уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.
Адреса районных управлений государственных доходов
|
УГД
|
Район
|
Адрес:
|
Телефон доверия:
|
6003
|
Ауэзовский
|
Алтынсарина 23 (уг. ул. Шаляпина)
|
303-42-62
|
6004
|
Бостандыкский
|
Айманова 191 (уг. ул. Жандосова)
|
274-80-74
|
6005
|
Жетысуский
|
Абылай хана 2 (ж/д возкзал «Алматы-2»)
|
274-80-74
|
6007
|
Алмалинский
|
Абылай хана 93/95 (уг. ул. Казыбек би)
|
267-15-40
|
6008
|
Турксибский
|
Шолохова 14 (уг. ул. Акынов)
|
221-58-68
|
6009
|
Медеуский
|
Абылай хана 93/95 (уг. ул. Казыбек би)
|
272-11-34
|
6010
|
Алатауский
|
Жанкожа батыра 24 (Шанырак-2)
|
299-83-48
|
6011
|
Наурызбайский
|
мкр.Аксай 3а, 62а (ул. Яссауи)
|
390-65-40
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