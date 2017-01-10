В Китае нашли таинственную древнюю гробницу
10 января 2017, 13:33
Китайские археологи обнаружили в провинции Хунань древнюю гробницу, возраст которой превышает 1,4 тысячи лет. Об этом сообщает агентство Xinhua.
В длину усыпальница достигает 14 метров, а в ширину — 2 метра. Предположительно, гробница была построена в период Южных и Северных Династий, то есть в 420-589 годы, передает Lenta.ru.
Усыпальница содержит фреску с изображением двух горничных, которые одеты в длинные юбки и пальто, открывавшие их плечи.
Эксперты отмечают, что обнаруженное изображение является самым старым среди известных подобных стенных росписей, найденных учеными в провинции Хунань.
Фото: Wan Xiang / Zumapress / Globallookpress.com
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