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В Китае нашли таинственную древнюю гробницу

10 января 2017, 13:33

Китайские археологи обнаружили в провинции Хунань древнюю гробницу, возраст которой превышает 1,4 тысячи лет. Об этом сообщает агентство Xinhua.


В длину усыпальница достигает 14 метров, а в ширину — 2 метра. Предположительно, гробница была построена в период Южных и Северных Династий, то есть в 420-589 годы, передает Lenta.ru.

Усыпальница содержит фреску с изображением двух горничных, которые одеты в длинные юбки и пальто, открывавшие их плечи.

Эксперты отмечают, что обнаруженное изображение является самым старым среди известных подобных стенных росписей, найденных учеными в провинции Хунань.

Фото: Wan Xiang / Zumapress / Globallookpress.com

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