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В Алматы владелец ТОО получил обманом кредит 50 млн тенге

10 января 2017, 13:34

Мужчина находился в розыске с 2015 года.


В ходе отработки, проводимой в канун Универсиады-2017, полицейские Алматы задержали подозреваемого в крупном мошенничестве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

По данным УВД Алмалинского района, досудебное расследование в отношении 40-летнего гр. Т. ведется с 2015 года, когда стало известно, что мужчина, являвшийся директором одного из ТОО, представив в качестве залога фиктивные документы на АЗС, получил кредит в размере 50 миллионов тенге.

«В октябре 2015 года по данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 УК РК. В отношении гр. Т заочно избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». Подозреваемый был объявлен в межгосударственный розыск. В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия в преддверии Универсиады-2017 разыскиваемый был задержан в Алматы сотрудниками подразделений криминальной полиции. В порядке ст. 128 УПК РК гр. Т. водворен в изолятор временного содержания», - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Всего с начала ОПМ в Алматы задержан 21 уголовный преступник. Кроме того, полицейские мегаполиса помогли отыскать своим коллегам из восточного Казахстана, Астаны и Павлодара беглецов, разыскиваемых за совершение мошенничества, умышленное причинение вреда здоровью человека и кражу чужого имущества.

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