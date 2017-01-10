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Министр внутренних дел объяснил, что за отсутствие временной регистрации казахстанцев в первый месяц будут просто предупреждать

 

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов после заседания Правительства РК объяснил журналистам, что за отсутствие временной регистрации казахстанцев в первый месяц будут просто предупреждать, а если гражданин не зарегистрируется через месяц, то уже органами внутренних дел будут приниматься меры, передает корреспондент Zakon.kz.

«По тому, что в Алматы происходит, вы знаете, что мы ожидаем Универсиаду, поэтому мы 4 января, провели там совещание и в городе планово начали отработку. По временной регистрации, мы всех первый месяц будем только предупреждать. А в дальнейшем примем меры, чтобы все упорядочить», - сказал он.

По его словам, «временная регистрация - это самый нормальный выход».

«Допустим, я сейчас стою в Астане в очереди на квартиру и по работе мне нужно поехать в Атырау работать. Как мне быть? Мы даем гражданину возможность, здесь не выписываться, а там встать на временную регистрацию, работать и получать квартиру», - привел пример министр.

В то же время насчет проверок К. Касымов указал, что проверку регистрации проводят только в Алматы и рейды не связаны с тем, чтобы выявить граждан, у которых отсутствует временная регистрация.

«Мы только в Алматы проводим отработку, это не связано с временной регистрацией, в других регионах не проводим. Всех, кто нелегально проживает в Алматы, мы, конечно, будем проверять», - указал глава ведомства.

В заключение на вопрос представителей прессы он прокомментировал, что в случае, если граждане не будут открывать двери участковым полицейским, то в МВД найдут другой способ проверить регистрацию.

«Хорошо, не открывайте, мы найдем другой способ проверить», - подчеркнул К. Касымов.

 

Ксения Давыдова

 

10 января 2017, 13:32
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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