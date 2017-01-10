Видео на котором туристы на катере давят гренландского кита проверяют в прокуратуре

На опубликованном в Сети видео видно, как катер с туристами преследует гренландского кита, чтобы его сфотографировать и «погладить рукой от головы до хвоста». Обеспокоенное животное, отдыхавшее на мелководье, пытается уйти от преследователей, но катер продолжает преследовать его. В итоге лодка наезжает на кита,





Гренландский кит мог получить травмы от винта, сообщается на сайте «Заповедного Приамурья».





ФГБУ «Заповедное Приамурье»: «Вызывает возмущение поведение людей, которые радуются столкновению с китом и в дальнейшем бахвалятся содеянным, разместив видеоролик на YouTube. Более того, он транслировался и на одном из местных телеканалов в качестве примера интересного и увлекательного отдыха. Предполагаемое место происшествия расположено в бухте Врангеля на материковом побережье Охотского моря на расстоянии около 50 км от южной границы национального парка „Шантарские острова“».





По непроверенным данным, в лодке могли находиться гиды одной из туристических компаний, организующей туры на Шантарские острова. Видео вызвало большой резонанс среди защитников природы. Многие требуют найти и наказать виновных.





Дмитрий Лисицын, руководитель организации «Экологическая вахта Сахалина»: «Очень надеемся, что правоохранительные органы не оставят без внимания этих… плохих людей, которые давят катерами краснокнижных животных.





„Заповедное Приамурье“» уже направило запрос в природоохранную прокуратуру Хабаровского края. Обращение принято.





Владимир Андронов, директор ФГБУ «Заповедное Приамурье»: «Прокуратура нас известила, что начала проверку и направила в запросы в Росприроднадзор, Росрыболовство, МВД».





Гренландский или полярный кит обитает в северном полушарии, Охотское море является южной границей его обитания. Популяция этих животных, занесенных в Красную книгу, находится под угрозой исчезновения. В длину киты достигают 22 метров, вес — до 100 тонн.