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Новости за сегодня

Останавливать грузовики жезлом имеют право сотрудники транспортного контроля

 

Разъяснения по поводу остановки грузовых автомобилей с помощью жезла дали в Управлении транспортного контроля Южно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

В социальных сетях и ряде СМИ была опубликована видеозапись, на которой сотрудник остановил два грузовика в селе Аксукент Сайрамского района области и разговаривал с водителями. Позднее было установлено, что это представитель Управления транспортного контроля.

По словам заместителя руководителя управления Олега Петухова, сотрудник выполнял возложенные на него обязанности - он остановил две грузовые автомашины с помощью жезла, чтобы определить их перегруз.

«Этого нам никто не запрещал. Не принимался закон о том, что нельзя останавливать грузовики жезлом. Вошедший в силу с 1 января закон относится к сотрудникам Министерства внутренних дел. Поэтому, сотрудники Управления транспортного контроля имеют право останавливать грузовики», - сказал О.Петухов.

 

10 января 2017, 13:40
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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