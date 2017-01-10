Голый альпинист покорил самую опасную скалу в Северной Каролине

29-летний персональный тренер Остин Хауэлл из Атланты поднялся на высоту в 350 футов без какой-либо страховки и одежды, на спортсмена была только шляпа , сообщает , сообщает Zakon.kz





Целью эксперимента было изменить представление о том, как трудно забираться по скалам. По этой причине альпинист выбрал опасный маршрут Dopey Duck, где обитают гремучие змеи.













По мнению экстремала люди слишком серьёзно воспринимают восхождение в гору, поэтому он решил немного разбавить обстановку.