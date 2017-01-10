Оформлять временную регистрацию электронно казахстанцы смогут через месяц

На первом в этом году заседании Правительства РК был затронут вопрос ажиотажа вокруг введения временной регистрации граждан и Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев указал на недоработки «Правительства для граждан», в частности он раскритиковал отсутствие на электронном портале услуги по временной регистрации казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы создали корпорацию для граждан, в итоге тоже непонятно, чем занимается корпорация: даете разъяснение людям, что в онлайн-режиме не будем вас регистрировать - для чего тогда создали вас, если условия не создаете?», - возмутился Премьер.

В свое оправдание руководитель госкорпорации Данияр Еренчинов пожаловался на то, что уже с осени приходится работать в усиленном режиме, а с введением временной регистрации вообще работают без выходных.

«Осенью прошлого года, готовясь к сезонному всплеску услугополучателей, мы увеличили количество инспекторов в ЦОНах за счет собственных резервов на 713 человек, общее количество инспекторов на сегодня - 8 тысяч 205 человек. Отреагировав уже 4 января на увеличение количества заявок на временную регистрацию, мы организовали работу в праздничный день 7 января и в выходной день 8 января. Видя, что поток людей усиливается, мы перешли на рабочий день с 8 утра до 8 вечера, до этого миграционная полиция у нас работала с 9 до 6 вечера в одну смену. Теперь мы работаем в две смены с 9 до 8 вечера, теперь мы работаем с 8 до 8, и, включая субботние дни, когда миграционная полиция у нас работала с 9 до часу», - указал он.

По его словам, на сегодня все дополнительные места, которые выделены сотрудниками полиции, обеспечены оргтехникой.

«На сегодня в случае дальнейшего усиления роста потребностей в данной услуге мы готовы увеличить рабочие места плюс 303 рабочих места если нас поддержат сотрудники МВД. С сегодняшнего дня мы видим, что люди с восьми утра к нам пошли. Так же мы решили ряд технологических мелких проблем, которые позволят нам ускорить оказание этих услуг. Также нами подготовлена памятка, которая будет распечатана до конца недели и распространена во всех ЦОНах с ответами на стандартные вопросы населения поданной проблеме», - доложил глава электронного «Правительства для граждан».

На этот счет Б. Сагинтаев заметил, что с одной стороны «хорошо, что приняли оперативные меры», но в то же время указал, что эта работа должна была быть проделана до того, как был принят соответствующий закон с поправками о введении временной регистрации.

«И ваши памятки не сейчас людям нужны, раньше надо было их изготавливать, распространять через всевозможные источники информации. Почему нельзя в онлайн-режиме регистрироваться?», - обратился он к Д. Еренчинову.

Глава госкорпорации ответил, что в настоящее время через е-gov можно получать «только по постоянной регистрации».

«Так я испрашиваю - почему нельзя? Почему не решить данную проблему?», - задался вопросами глава Кабмина.

«Данная услуга будет разработана в течение месяца», - пообещал руководитель «Правительства для граждан».

Б. Сагинтаева не устроил ответ Д. Еренчинова, Премьер-министр отметил, что в течении месяца ажиотажа уже не будет.

«В течение месяца уже ажиотажа не будет, кому надо - пойдет зарегистрируется, потом пойдет все в обычном режиме. Пока закон рассматривался, мы все понимали - надо было просчитать, еще в прошлом году ввести эту услугу в электронном виде. И после принятия закона 22 декабря 2016 года надо было всем сказать - хотите в электронном режиме, хотите - сходите в ЦОны, дополнительные рабочие места созданы, окошки везде работают. Мы же постфактум бегаем», - указал он.

«Вопрос е-регистрации по временной регистрации - это вопрос НИТа (АО «Национальные информационные технологии») и Министерства внутренних дел. Сейчас отработаем совместно, меньше чем через месяц будет услуга», - ответствовал в свою очередь министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов также заверил Премьера, что вопрос будет решен.

«Людей особо не волнует, чья это компетенция - НИТа, МВД, МИКа, еще кого-то, люди говорят, мол, государство, вы приняли какой-то закон, мы как законопослушные люди пришли регистрироваться. Вот и все. Введение временной регистрации является правильной, необходимой мерой, это однозначно. Но вся проблема в том, как мы организовали эту работу. В этой связи мы еще раз на те же грабли наступили. Принимаем документ, принимаем законы, которые касаются людей, и не доводим основные положения. Нет информационной работы. Каждый раз мы здесь хромаем. На будущее надо это учесть - и сделать всю эту работу максимально удобной для граждан», - подчеркнул Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова