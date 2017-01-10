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Обаме предложили должность «президента плейлистов»

10 января 2017, 14:11

В требованиях к кандидату указано, что он должен быть лауреатом Нобелевской премии мира и обладать опытом управления страной от восьми лет.


Генеральный директор музыкального сервиса Spotify Дэниэл Эк предложил президенту США Бараку Обаме работу в компании. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Lenta.ru.

«Барак Обама, я слышал, вы интересовались работой в Spotify», — написал Эк.

К сообщению он приложил ссылку на вакансию «президента плейлистов», размещенную на сайте компании. В требованиях к кандидату указано, что он должен быть лауреатом Нобелевской премии мира и обладать опытом управления страной от восьми лет.

Ранее в январе жена бывшего посла США в Швеции Наталья Бжезинская рассказала в своем Instagram, как Обама пошутил о том, что ждет от Spotify предложений о трудоустройстве. «Я знаю, им понравились мои плейлисты», — отметил президент.

В октябре 2016 года Обама опубликовал на Spotify свой плейлист для тренировок. В музыкальную подборку для занятий спортом вошли треки Нины Симон, Стинга, Бейонсе, Дрейка, Боба Марли и Джей-Зи. Ранее президент выкладывал на сервисе различные плейлисты, среди которых «эклектичный летний», рождественский, инаугурационный, а также подборки на время избирательных кампаний.

Сервис Spotify запущен в 2006 году. Он предлагает стриминг музыкальных композиций ведущих мировых лейблов. База данных содержит более 20 миллиардов треков и обновляется два раза в месяц.

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP Photo

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