Обаме предложили должность «президента плейлистов»
10 января 2017, 14:11
В требованиях к кандидату указано, что он должен быть лауреатом Нобелевской премии мира и обладать опытом управления страной от восьми лет.
Генеральный директор музыкального сервиса Spotify Дэниэл Эк предложил президенту США Бараку Обаме работу в компании. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Lenta.ru.
«Барак Обама, я слышал, вы интересовались работой в Spotify», — написал Эк.
К сообщению он приложил ссылку на вакансию «президента плейлистов», размещенную на сайте компании. В требованиях к кандидату указано, что он должен быть лауреатом Нобелевской премии мира и обладать опытом управления страной от восьми лет.
Ранее в январе жена бывшего посла США в Швеции Наталья Бжезинская рассказала в своем Instagram, как Обама пошутил о том, что ждет от Spotify предложений о трудоустройстве. «Я знаю, им понравились мои плейлисты», — отметил президент.
В октябре 2016 года Обама опубликовал на Spotify свой плейлист для тренировок. В музыкальную подборку для занятий спортом вошли треки Нины Симон, Стинга, Бейонсе, Дрейка, Боба Марли и Джей-Зи. Ранее президент выкладывал на сервисе различные плейлисты, среди которых «эклектичный летний», рождественский, инаугурационный, а также подборки на время избирательных кампаний.
Сервис Spotify запущен в 2006 году. Он предлагает стриминг музыкальных композиций ведущих мировых лейблов. База данных содержит более 20 миллиардов треков и обновляется два раза в месяц.
Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP Photo
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