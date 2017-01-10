В Астане пройдет первая конференция по защите прав добросовестных контрагентов лжепредприятий

Конференция состоится 20 января 2017 г. в Астана, по адресу Коргалжинское шоссе, 2А, гостиничный комплекс «Думан», конференц-зал «Парламент».

20 января состоится первая республиканская конференция «Защита прав добросовестных контрагентов лжепредприятий» организованная Республиканским общественным объединением «Казахстанские бизнес юристы»





Целью конференции является создание комиссии по выработке предложений по изменению законодательства в сфере борьбы с лжепредпринимательством.





Государство активно борется с лжепредпринимательством, и это правильно. Однако, при этом, страдают контрагенты этих лжепредприятий, к которым принимаются самые жесткие меры, а именно: исключаются суммы НДС, ранее отнесенные в зачет, а также расходы из вычетов по КПН.





В своем большинстве это добросовестные налогоплательщики, которые не вовлечены в преступную деятельность лжепредприятий, а вступили с ними в договорные отношения случайно.





В связи с последними изменениями в законодательстве, в отношении контрагентов лжепредприятий могут применяться не только налоговые санкции, но и, обязательно, уголовное преследование.





РОО «Казахстанские бизнес юристы» уверены, что назрела необходимость обсуждения мер по защите прав добросовестных контрагентов лжепредприятий при участии всех заинтересованных лиц, включая государственные органы, предпринимателей, юридического сообщества.





Конференция состоится 20 января 2017 г. в Астана, по адресу Коргалжинское шоссе, 2А, гостиничный комплекс «Думан», конференц-зал «Парламент».





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