При незначительной общественной опасности

А. Журханов,

председатель Кербулакского

районного суда Алматинской области

Почти два года в Казахстане действуют новые Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы, которые закрепили в законодательстве республики сразу несколько новых понятий.

В новой редакции Уголовного кодекса введено понятие «уголовные правонарушения», которые в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости подразделяются на преступления и уголовные проступки. Так, в новом Кодексе, с учетом международного опыта реализована двухзвенная система уголовно наказуемых деяний. Это соответствует установкам Главы государства о «нулевой терпимости», в том числе и к мелким правонарушениям.

В соответствии со ст. 10 Уголовного кодекса РК уголовным проступком признается совершенное виновно деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста.

Перевод составов административных правонарушений в разряд уголовных проступков позволит усилить защиту лиц, привлекаемых к ответственности. Это и обязательное привлечение защитника - профессионального адвоката, и применение всего комплекса процессуальных гарантий, установленных Уголовно-процессуальным кодексом.

В состав уголовных проступков, кроме тех деяний, которые ранее были в действующих КоАП и УК, также включены некоторые новые деяния, такие, как самовольное пользование недрами, нарушение правил охраны рыбных запасов и др.

Если перейти к процессуальному оформлению уголовного проступка, которое закреплено в гл. 55 нового УПК, то орган дознания составляет протокол об уголовном проступке в отношении подозреваемого немедленно, если он установлен. При отсутствии лица протокол может быть составлен с момента его фактического установления в пределах срока давности привлечения к ответственности.

При необходимости выяснения обстоятельств уголовного проступка, данных о совершившем его лице, его месте нахождения протокол об уголовном проступке составляется в срок до трех суток.

В случае, когда требуется проведение экспертизы или получение заключения специалиста, протокол об уголовном проступке составляется в течение суток с момента получения соответствующего заключения.

По уголовному делу в отношении нескольких уголовных правонарушений, в числе которых, кроме преступлений, имеются уголовный проступок либо уголовные проступки, производство осуществляется в форме дознания либо предварительного следствия.

Начальник органа дознания, изучив протокол и приложенные к нему материалы, согласовывает протокол, после чего все материалы предъявляются подозреваемому для ознакомления, о чем делается соответствующая отметка в протоколе, удостоверяемая подписью подозреваемого и защитника (при его участии).

После ознакомления подозреваемого с протоколом и материалами дела начальник органа дознания немедленно направляет уголовное дело прокурору.

Прокурор, изучив уголовное дело, не позднее суток, а по делам, по которым подозреваемый задержан в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса, (ранее ст. 132) не позднее восьми часов производит по нему одно из следующих действий:

- утверждает протокол об уголовном проступке и направляет уголовное дело в суд;

- отказывает в утверждении протокола и прекращает уголовное дело по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям (предусмотренным ст.ст. 35 и 36 УПК);

- возвращает уголовное дело для производства дознания либо предварительного следствия;

- прекращает уголовное дело в отношении отдельных подозреваемых, о чем выносит соответствующее постановление с направлением его копий заинтересованным лицам и направляет уголовное дело в суд.

В случае задержания подозреваемого в порядке ст. 128 УПК дело об уголовном проступке направляется прокурору не позднее тридцати шести часов с момента фактического задержания.

Дела об уголовных проступках подлежат рассмотрению в суде в течение пятнадцати суток с момента поступления в суд. В случае поступления ходатайств участников процесса либо необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела срок рассмотрения может быть продлен, но не более чем на один месяц.

Дела об уголовных проступках, за которые в качестве наказания предусматривается выдворение за пределы РК, а также по которым подозреваемый задержан в порядке ст. 128 УПК рассматриваются в день поступления в суд.

При рассмотрении судом дел об уголовных проступках участие прокурора обязательно.

Рассмотрев дело об уголовном проступке, судья:

- выносит обвинительный или оправдательный приговор;

- прекращает дело по реабилитирующим или нереабилитирующим основаниям (ст. 35 и 36 УПК);

- при установлении признаков преступления направляет дело соответствующему прокурору для решения вопроса о проведении досудебного расследования.

Решение по делу об уголовном проступке объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. Копия решения по делу немедленно вручается осужденному, потерпевшему и прокурору. В отсутствие указанных лиц копия решения направляется им в течение трех суток.

Решение суда по делу об уголовном проступке может быть обжаловано сторонами в порядке и сроки, предусмотренные УПК на общих основаниях (срок обжалования - 15 суток).

Для уголовных проступков, наряду с иными, новым Уголовным кодексом предусмотрена мера наказания в виде ареста (от 30 до 90 суток). Лишение свободы назначается только за совершение преступления.

Санкции в виде штрафа и исправительных работ назначаются и при совершении проступков, и при совершении преступлений. При этом размеры штрафов для уголовного проступка существенно различаются от штрафов, назначаемых за совершение преступления. Это же относится и к исправительным работам (штраф по проступкам - от 25 до 500 МРП, по преступлениям от 500 до десяти тысяч МРП).

Необходимо отметить, что осуждение за совершение уголовного проступка не влечет судимости.