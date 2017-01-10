Свести угрозы к минимуму

Данил Утюпин

В ноябре в Мажилисе состоялось заседание рабочей группы по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации». Данная встреча обусловлена в том числе необходимостью юридически отрегулировать вопрос эксплуатации дронов.

- В настоящее время «Международная организация гражданской авиации» издала документ только в отношении больших беспилотных летательных аппаратов, которые летают на дальние расстояния. А по поводу беспилотников, которые у нас эксплуатируются, - дроны и прочее, еще не разработан соответствующий документ. В начале года мы уже создали рабочую группу с участием всех заинтересованных структур. И разрабатываем в настоящее время правила. С выходом данного закона будут применены правила, которые будут определять порядок, условия эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Основные требования - это свыше 100 м управление воздушным движением, также не приближаться к зданиям или большому скоплению людей на расстояние 150 м. На удалении от пяти километров от аэропорта их можно будет эксплуатировать. А также будут закрытые зоны, в которых нельзя будет эксплуатировать беспилотные летательные аппараты, - рассказал в Мажилисе председатель Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК Бекен Сейдахмет.

С необходимостью установления более строгого контроля над гражданскими беспилотниками согласен и председатель Ассоциации авиаперевозчиков Владимир Куропатенко.

- Они должны контролироваться и иметь разрешения на полет. ПВО должна быть, прокуратура должна следить за этим. На этом маленьком летательном аппарате могут сбросить что угодно. Вот такую вот маленькую бомбочку. Поэтому надо не только правила разработать, а ужесточить полеты. Надо более конкретно сказать, что летательные аппараты такого типа должны иметь разрешительную систему и контролируемую систему. Кто будет за этим следить, определит законодательство, - заявил В. Куропатенко.

Работа над проектом еще не закончена, но была принята поправка от депутата Бекболата Тлеухана: «Эксплуатация беспилотного летательного аппарата должна сводить к минимуму угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, повреждения (порчи) имущества, опасность для других воздушных судов при соблюдении условий, установленных правилами использования воздушного пространства РК и нормами летной годности гражданских воздушных судов РК, а также эксплуатационной документацией беспилотного летательного аппарата».

Радиус действия

Дроны сегодня применяются в самых разных сферах деятельности - боевые операции, разминирование, разведка, видео- и фотосъемка, поиски пропавших людей или преступников, транспортировка грузов, медикаментов и спасательных средств в районы бедствия, распыление удобрений и орошение почв, мониторинг экологических нарушений, тушение пожаров и другое. Творческие натуры придумывают дронам и совсем необычное применение. Так, дроны вместо официантов разносят еду и выпивку в ресторанах, разбрасывают рекламные листовки, доставляют пиццу через окна небоскребов, сопровождают в школу детишек, выгуливают собак.

В прошлом году беспилотниками заинтересовалась «Казпочта».

- Мы должны идти в ногу со временем и быть инновационной компанией. Использование дронов, квадрокоптеров для доставки почтовых отправлений в отдаленные населенные пункты - очень актуально и позволит снизить издержки. В настоящий момент «Казпочта» направила запросы наиболее известным производителям коммерческих дронов. Возможно, к концу года мы уже реализуем пилотный проект, - заявил председатель правления АО «Казпочта» Багдат Мусин.

В свою очередь, аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков предложил использовать новые технологии для борьбы со стихийными свалками. Дроны будут снимать всех, кто сгружает мусор в неположенном месте и предоставлять реальные доказательства, чтобы штрафовать нарушителей общественного порядка.

Но дроны точно также можно активно использовать и в преступных целях, таких как шпионаж, незаконные видео- и фотосъемка, вторжение на частные территории, организация пожаров, перевозка оружия, наркотиков, взрывчатки, транспортировка контрабанды через границу, распыление химического и биологического оружия, кража предметов.

Даже в руках обычных людей дроны представляют немалую опасность. Кроме того, хакеры могут перехватывать управление дронами, управляемыми через спутниковую связь. Так что чужой дрон можно угнать, разбить или даже заставить в кого-нибудь врезаться.

Правовой аспект

Стремительное распространение мультикоптеров поставило в затруднительное положение законодательство многих стран. В Казахстане работа в этом направлении только начинается.

На наш запрос в Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК ответили следующее: в соответствии с п. 17-1 параграфа 1 гл. 2 Правил использования воздушного пространства РК, утвержденных постановлением Правительства РК от 12 мая 2011 года № 506, для каждого объекта (полигона, стрельбища, учебного центра, карьера, месторождения, рудника, разреза, аэрологической станции), на котором проводятся работы, связанные с производством стрельб, пусков ракет, взрывных работ, полетов беспилотных летательных аппаратов, неуправляемых аэростатов и осуществляется иная деятельность, представляющая угрозу безопасности полетов собственником или органом, ответственным за эксплуатацию объекта, разрабатывается инструкция по взаимодействию с органами Управления воздушным движением (УВД), которая согласовывается с органом УВД, в районе ответственности которого находится объект.

По словам директора юридической компании «Система Права» Александра Каплана, вопрос регулирования приобретения и использования дронов в РК в настоящее время частично урегулирован, но правоприменение еще не сформировалось. Так, использование дронов подпадает под Закон «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», поскольку они схожи с вертолетами. Юридически регулирование полетов вертолетов осуществляется на основании постановления Правительства РК от 18 февраля 2016 года № 72 «Об определении единого оператора по предоставлению вертолетных услуг», однако практически использование дронов выпадает из регулирования законодателя ввиду его относительной новизны и фактора внезапности, то есть обстоятельств, когда законодатель не успел отреагировать на возникновение нового имущественного объекта, который имеет широкие возможности для фото- и видеосъемки наземных объектов. Ввиду этого дроны приобретаются как обычное имущество и нигде не регистрируются.

Контроль за использованием

Еще более сложной является проблема административного регулирования беспилотников в населенных пунктах. В соответствии с п. 58 гл. 4 Правил план полета представляется для получения разрешения на использование воздушного пространства классов А и (или) С, а также при использовании воздушного пространства класса G в целях уведомления органов обслуживания воздушного движения (управления воздушным движением) и полетно-информационного обслуживания по запросу эксплуатанта. Сообщение о плане полета беспилотного летательного аппарата, дистанционно пилотируемого воздушного судна или управляемого аэростата подается для получения разрешения на использование воздушного пространства независимо от его класса. Полеты беспилотных летательных аппаратов, дистанционно пилотируемых воздушных судов или управляемых аэростатов над охраняемыми объектами согласовываются эксплуатантами со Службой государственной охраны РК не менее чем за пять рабочих дней до начала таких полетов.

В соответствии с пп. 3 п. 143 гл. 10 Правил временный режим использования воздушного пространства устанавливается ГЦ УВД в пределах воздушного пространства РК, а также над прилегающими акваториями морей в зонах ответственности органов ОВД или УВД движением РК, на срок до двух суток: «...3) на маршрутах испытательных (исследовательских) полетов, полетов на установление рекордов, на выполнение практических пусков ракет и десантирование, на проверку боевой готовности сил и средств противовоздушной обороны, а также полетов беспилотных летательных аппаратов». Таким образом, для использования воздушного пространства беспилотными летальными аппаратами необходимо обратиться в ГЦ УВД Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

Вопросы применения и ответственности по причинению вреда третьим лицам эксплуатантами беспилотных летательных аппаратов регулируются общим законодательством, действующим в РК.

- Вопрос применения дронов, считаю, должен регулироваться в соответствии с базовыми правами и свободами, закрепленными в Конституции, - считает А. Каплан. - Это право на частную жизнь, на защиту коммерческой тайны и т.д. Думаю, это можно отрегулировать, введя сертификацию и регистрацию дронов в уполномоченном государственном органе. Однако даже в этом случае встает вопрос о контроле за использованием дронов в тех ситуациях, когда это может причинить вред частным или государственным интересам (съемка промышленных объектов, военных баз или иных секретных объектов). Одним из способов контроля съемки дронов таких объектов может послужить внедрение GPS-модуля в конструкцию дрона с передачей информации с него в контролирующий орган для фиксации перемещения аппарата.

Есть и еще один вопрос, на который нам не смогли дать ответ. Имеют ли право частные лица сбивать и конфисковывать дроны, которые залетели на их территорию? Решение этого вопроса имеет очень важное значение, так как позволит свести к минимуму опасность, которую могут представлять беспилотники не в тех руках, и облегчить их использование людьми и организациями, которые действительно в них нуждаются, - ученые, экологи, спасатели, пожарные, полицейские, сельхозпроизводители и прочие.