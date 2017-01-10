Медики Павлодара: Четырехмесячный младенец умер не от гриппа
10 января 2017, 14:30
Подробности смерти ребенка запрещают разглашать родители.
Врач эпидемиолог Павлодарской областной инфекционной больницы Гульмира Кульмагамбетова рассказала о смерти четырехмесячного ребенка, передает pavon.kz.
Как сообщалось ранее, в реанимации накануне скончался младенец. По данным СМИ, он и ещё пятеро детей поступили в больницу с вирусной инфекцией. Ребенок якобы скончался от гриппа. Эту информацию медики опровергают.
"От гриппа и вирусной инфекции у нас никто из детей не погибал. Это было свое сопутствующее заболевание, просто раз он в эпидсезон возник его и привязали к вирусным инфекциям. Этот ребенок погиб не от гриппа. У нас даже нет детей с осложнениями", - заявила Гульмира Кульмагамбетова.
Она добавила, что подробности смерти ребенка запрещают разглашать родители.
По словам врача, в данное время в Павлодаре наблюдается подъём заболеваемости вирусными инфекциями, однако пороговый уровень ещё не превышен. Зарегистрировано 18 случаев лабораторно подтверждённого гриппа. Десять пациентов, трое из которых дети до 14 лет, находятся на лечении в инфекционной больнице. Остальные проходят лечение амбулаторно.
Фото: pavon.kz
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