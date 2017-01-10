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Новости за сегодня

Введен запрет на охоту в период с 16 февраля по 14 июня

Аннотация к документу: Приказ и.о. Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года № 265 «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 190 «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования»

Приказом вводятся ограничения и запреты на пользование объектами животного мира.

В частности, введен запрет на охоту в период с 16 февраля по 14 июня. Также, ограничена суточная норма изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты.

Ограничения и запреты не распространяются на использование животных в научных целях.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

10 января 2017, 14:29
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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