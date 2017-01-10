Приказом вводятся ограничения и запреты на пользование объектами животного мира.

В частности, введен запрет на охоту в период с 16 февраля по 14 июня. Также, ограничена суточная норма изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты.

Ограничения и запреты не распространяются на использование животных в научных целях.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.