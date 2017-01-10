Информация по порядку регистрации граждан Республики Казахстан по месту временного пребывания

(МВД РК, 9 января 2017 года)

Необходимость регистрации не является новым требованием. Институт регистрации в Казахстане был введен ещё в 1993 году. Он не ограничивает права на свободное передвижение, но прибывшие на новое место жительства граждане должны проинформировать о своем адресе.

Это нужно для мониторинга внутренней миграции, учета количества граждан, проживающих в том или ином городе или районе. На основании этих данных планируется создание рабочих мест, строительство школ, больниц, развитие инженерно-технической инфраструктуры.

При этом, каких-либо специальных разрешений от полиции либо других органов не требуется, достаточно согласия владельца жилого помещения.

Наряду с регистрацией по постоянному месту жительства, существует регистрация по месту временного пребывания. Для того, чтобы встать на временный учёт, не надо сниматься с прежнего места регистрации, т.е. постоянная регистрация сохраняется. Временная регистрация оформляется на определенный срок, который указывается самим гражданином и после его истечения автоматически аннулируется. То есть не требуется специально посещать ЦОН, чтобы сняться с временного учёта.

Вместе с тем, в последние годы сложилась ситуация, когда владельцы квартир не дают согласия жильцам на регистрацию.

В результате квартиросъемщики - а среди них студенты, лица, прибывшие из других регионов для работы и другие - даже при желании не могут зарегистрироваться по фактическому месту жительства.

В результате, они не могут пользоваться государственными услугами, получать медицинское обслуживание, другие социальные блага.

Поэтому, чтобы не нарушать законодательство, они вынуждены искать возможности для оформления фиктивной регистрации - по адресу, где на самом деле не живут. Нередко по таким адресам зарегистрированы десятки, и даже сотни человек. При этом, где они на самом деле никто не знает.

Этой ситуацией пользуются и криминальные элементы, и как показали события в Актобе и Алматы, последователи экстремистских течений.

Статьей 51 Закона «О миграции населения» установлена обязанность внутренних мигрантов зарегистрироваться по месту жительства. Учёт по месту временного пребывания гражданина ведется и в настоящее время, но законодательно обязанность гражданина зарегистрироваться по месту временного пребывания (проживания) закреплена не была.

В этой связи, проектом Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» (далее - Законопроект) в целях устранения правового пробела в Законе «О миграции населения», дается определение понятию «Место временного пребывания (проживания)» (статья 1) и устанавливается обязанность регистрироваться и по месту временного пребывания (ст. 51 Закона).

Согласно Правилам регистрации внутренних мигрантов (п.13 постановления Правительства РК от 01.12.2011 года № 1427 «Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан») внутренние мигранты, прибывшие на временное жительство сроком свыше трёх месяцев, берутся органами внутренних дел на учёт по месту временного проживания.

Законопроектом срок для оформления временной регистрации сокращается с 3-х до 1 месяца. Поправки предусмотрены в целях усиления миграционного контроля, мониторинга процессов внутренней миграции, учёта количества проживающих граждан.

При этом регистрация по месту временного пребывания, в соответствии с Правилами, оформляется без снятия с прежнего места регистрации (т.е. постоянная регистрация сохраняется) и на определенный срок, который указывается гражданином либо предусмотрен договором найма (аренды).

Например: депутаты Парламента регистрируются по г. Астана временно на период своих полномочий, при этом регистрация по месту их постоянного жительства не изменяется и не прерывается.

По истечению данного срока регистрация по месту временного пребывания автоматически аннулируется, что не требует отдельной процедуры снятия с временного учёта.

Соответственно как со стороны жильца, так и со стороны собственника жилища (арендодателя) не требуется отдельных действий для оформления снятия с регистрации.

Кроме того, законопроектом также вносятся поправки в Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» (ст. 23 и 24), устанавливающие обязанность арендодателей (наймодателей), нанимателей регистрировать жильцов, проживающих в арендуемом у них жилище.

Следует отметить, что изначально предлагалось установить такую обязанность для всех собственников жилья, но учитывая мнения общественных объединений, правозащитников, экспертов ОБСЕ, депутатами совместно с государственными органами было предложено ввести ответственность только для одной категории собственников - наймодателей (арендодателей) квартир.

Практика показывает, что большинство преступлений и других правонарушений осуществляется в съёмных квартирах, домах, в связи с чем поправки направлены на усиление миграционного контроля по месту временного пребывания граждан.

В то же время установление такой обязанности для арендодателей решает и другую проблему. Так, на сегодня основной проблемой в сфере регистрации населения является проживание граждан без регистрации по месту жительства и учёта по месту временного пребывания, что порождает неконтролируемую внутреннюю миграцию.

Как правило, владельцы жилых помещений, сдающие их в аренду, отказываются оформлять регистрацию жильцов, что в основном связано с уклонением от уплаты налогов за этот вид деятельности.

В свою очередь, отказ собственников жилищ в регистрации жильцов порождает проблему «резиновых квартир», когда граждане вынуждены регистрироваться по другим адресам, фактически не проживая по ним (имеются факты регистрации нескольких и более десятков граждан по одному адресу).

Таким образом, введение обязанности арендодателей (наймодателей) регистрировать жильцов, не будет являться нарушением прав граждан, а позволит, прежде всего, гражданам, не имеющим жилья, регистрироваться по месту временного проживания, получать доступ к государственным социальным услугам (обеспечение государственными учреждениями среднего образования, медицинское обслуживание и др.). Кроме того, эта мера позволит вывести в правовое поле нелегальных арендодателей и вести учёт внутренней миграции.

В связи с изложенным, одновременно вводится дополнительная ответственность арендодателей (наймодателей) за допущение проживания физических лиц без регистрации (новые пункты 5 и 6 статьи 493 Кодекса РК об административных правонарушениях (далее - КоАП РК).

Статьей 492 КоАП РК предусматривается административная ответственность за проживание граждан без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком от 10 дней до месяца - предупреждение, свыше 1 (одного месяца) - штраф.

При этом статья 492 КоАП дополняется примечанием, что требование части первой настоящей статьи не распространяется на временных жильцов (гости, родственники, пребывающие временно), проживающих по месту временного пребывания сроком до 1 (одного) месяца.

Следует отметить, что не все лица, привлекаемые к ответственности по части 1 и 2 статьи 492 КоАП, относятся к временным жильцам.

В соответствии с подпунктом 45) статьи 2 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях» временные жильцы - это граждане, которым нанимателем (собственником жилища, членом жилищного кооператива) предоставлено право временного проживания в жилище без взимания с них платы за пользование жилищем.

Таким образом, если гражданин переехал на новое место жительства, он не является временным жильцом, соответственно ему необходимо зарегистрироваться по новому адресу в течение 10 дней.

Если место жительства гражданин не менял, но планирует проживать, снимать жилье, по месту временного пребывания свыше месяца (по служебным делам, лечение, стажировка и т.д.) он обязан зарегистрироваться в течение 10 дней. В случае, если вы пребываете в гостях, у родственников до одного месяца, регистрироваться по месту пребывания нет необходимости.

По истечению одного месяца для гражданина законодательством устанавливается обязанность зарегистрироваться по месту временного пребывания, независимо является он временным жильцом (то есть, пребывает в жилище без взимания оплаты за проживание) или не является временным жильцом (т.е. является нанимателем, арендатором жилья).

Данные меры призваны стимулировать правовое поведение граждан в вопросах регистрации по месту жительства.

Но это не значит, что сразу начнутся сплошные широкомасштабные проверки и будут применяться самые жесткие меры. Работа будет вестись в том же режиме, что и сейчас. Так, в 2016 году к административной ответственности за проживание без регистрации или по недействительному удостоверению личности было привлечено 22 тыс. правонарушителей.

При этом, если срок проживания без регистрации составляет менее месяца, правонарушителю будет вынесено предупреждение и дана возможность оформить регистрацию.

Кроме того, важным нововведением стало наделение областных маслихатов правом утверждения Правил регулирования миграционных процессов. Это позволит устанавливать отдельные особенности регистрации места жительства в зависимости от ситуации в том или ином регионе.

При этом сама процедура регистрации граждан везде останется максимально простой. При обращении в ЦОН она займет 15-20 минут. Для этого не требуется предварительного снятия с регистрационного учёта с прежнего места жительства, регистрация и выписка с прежнего адреса производится автоматически. Получать новые документы при смене адреса также не надо - все сведения вносятся в электронный «чип» имеющегося у гражданина удостоверения личности.

Также можно зарегистрироваться не выходя из дома - через портал электронного правительства, для этого достаточно иметь выход в интернет и электронную цифровую подписью, госпошлина оплачивается через платежный шлюз электронного правительства.

Это достаточно новая услуга, но в 2016 году ей уже воспользовались более тысячи человек.

Информация о регистрации сразу же поступает в электронную базу данных. Это освобождает граждан от необходимости сбора и предоставления справок о месте жительства при получении государственных услуг.

Справочно. Учёт населения в той или иной форме ведётся в большинстве государств. К примеру, в ряде постсоветских государств, таких как Российская Федерация, Латвия, Литва, Молдова, Эстония, Грузия ведётся Единый регистр населения и для регистрации необходима личная явка в госучреждение.

В ФРГ регистрация производится муниципальными службами в течение двух недель после прибытия на новое место жительства. За несвоевременное сообщение о въезде или выезде из квартиры, либо использование чужого адреса предусмотрен штраф в размере от 1 до 50 тысяч евро.

В Австрии для регистрации в полицию представляются удостоверение личности, и договор об аренде либо покупке дома. В Израиле полицией гражданину выдаётся вкладыш к удостоверению личности, где указан его адрес.

В Бельгии адрес также заносится в удостоверение личности, но заявление о переезде подается в ратушу.

Похожие процедуры имеются и в других странах.