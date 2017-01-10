Ответственный отбор кандидатов

Сегодня доверие населения стало главным критерием успешности работы правоохранительных органов. Особое внимание в реформировании правоохранительной системы Казахстана уделяется кадровому потенциалу.

Целью кадровой политики является формирование высокопрофессионального кадрового состава, способного компетентно решать задачи правоохранительных органов.

Одним из самых важных этапов в процессе формирования высокоэффективного кадрового состава государственных органов является подбор кандидатов на службу. На сегодняшний день на службу в правоохранительные органы принимаются на добровольной основе граждане Республики Казахстан, достигшие восемнадцатилетнего возраста, способные по своим личным, моральным, деловым, профессиональным качествам, состоянию здоровья и физическому развитию, уровню образования выполнять возложенные на них должностные обязанности.

Сегодня процедура поступления впервые на службу в органы прокуратуры поделена на две части - отбор (сбор документов, тестирование, спецпроверка, медосвидетельствование и полиграфисследование) и непосредственно конкурс (стажировка и собеседование).

На сегодняшний день по инициативе Генеральной прокуратуры завершен первый этап проекта «В прокуратуру - лучшие кадры!» с использованием новых инструментов отбора кадров, который стартовал в августе т.г.

Особо надо отметить эффективность от внедрения новой системы отбора. Так, в прокуратуре Акмолинской области в процессе проведения конкурса на занятие шести вакантных должностей кандидаты на стадии прохождения стажировки выполняли четыре задания: описание своего жизненного опыта, эссе, решали кейсовые задачи и проходили психологическое исследование.

По итогам конкурса восемь кандидатов, показавших лучшие результаты, приняты на службу в органы прокуратуры Акмолинской области. Сейчас молодые сотрудники проходят обучение в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

В настоящее время объявлен второй конкурс на занятие вакантных должностей в органах прокуратуры области. Правила отбора кандидатов, а также проведения конкурса и стажировки для занятия должностей в органах прокуратуры размещены на официальном интернет-ресурсе прокуратуры Акмолинской области для самостоятельного и более подробного ознакомления.

Граждане, желающие поступить на службу в органы прокуратуры, вправе обратиться в Управление кадровой работы прокуратуры Акмолинской области с заявлением о допуске к конкурсному отбору и предварительном изучении для последовательного прохождения всех этапов отбора до проведения конкурса.

Управление кадровой работы

прокуратуры Акмолинской области