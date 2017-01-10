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Более 5 миллиардов тенге направят на реконструкцию аэропорта Усть-Каменогорска

10 января 2017, 14:45

После реконструкции аэропорт сможет принимать международные рейсы без ограничений.


В Усть-Каменогорске на реконструкцию аэропорта направят больше 5 миллиардов тенге, сообщает YK-news.kz.

По планам руководства воздушной гавани, после реконструкции аэропорт сможет принимать международные рейсы без ограничений. Будет построен грузовой терминал, склад и модернизирована взлетно-посадочная полоса. На данный момент строится новый терминал для пассажиров с пропускной способностью 200 человек в час.

Начало работ намечено на 2018 год. По данным информационного центра ВКО, миллиард тенге на работы выделят из республиканского бюджета, 2,5 миллиарда тенге — из областной казны, еще полтора миллиарда тенге готов внести ЕБРР.

Фото: Виктор Абакумов

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