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Новости за сегодня

Подозреваемый в убийстве у кафе «Камшат» в Шымкенте задержан

 

В Шымкенте задержали мужчину 1991 года рождения, который подозревается в убийстве около кафе «Камшат», произошедшем накануне рано утром, передает TVK.

Как отметил прокурор Аль-Фарабийского района Кали Маматаев, после совершения преступления молодой человек скрылся, но был задержан в ходе оперативно-следственных мероприятий органов внутренних дел. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания. При задержании у молодого человека оружия не обнаружили.

Напомним, инцидент произошел в 5.20 утра 9 января в кафе «Камшат». По предварительным данным, между двумя компаниями отдыхавшими в увеселительном заведении, произошел конфликт, который перерос в драку, в результате которой прозвучали несколько выстрелов.

Ранения получил мужчина в возрасте 30-35 лет, в него выстрелили 5-6 раз, по инсайдерской информации из пистолета Макарова. Сначала пострадавший выбежал из кафе в сторону парка, а затем обессиленный упал. Мужчина скончался еще до приезда медиков.

 

 

10 января 2017, 14:45
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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