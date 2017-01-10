Без ведома супруги

Дина Амирова

Встречаются такие ситуации, когда в погоне за деньгами отцы и мужья совершенно забывают об интересах своих жен и детей.

Истица Гульмира Алиева обратилась в суд с иском к Женису Зекееву, Расиме Жиренбаевой (все имена и фамилии изменены), нотариусу г. Алматы, Департаменту юстиции, ЦОН Ауэзовского района г. Алматы о признании недействительным договора купли-продажи и его отмене. Свое требование истица мотивировала тем, что она с ответчиком состоит в браке, зарегистрированном отделом ЗАГС Народного правительства г. Куйтун (КНР). От этого брака они имеют четверых несовершеннолетних детей. В связи с тем, что в последние годы ответчик уклонялся от воспитания и содержания детей, решением районного суда № 2 Ауэзовского района г. Алматы с него взысканы алименты на их содержание. В ходе судебных разбирательств по гражданским делам Г. Алиева получила справку в ЦОН Ауэзовского района г. Алматы, из которой ей стало известно о том, что на них с ответчиком зарегистрирована квартира в мкр. «Тастак-1» г. Алматы, приобретенная ответчиком по договору купли-продажи в период брака. Мужчина не только скрыл от супруги покупку этой квартиры, но также скрыл ее продажу. Истица сочла этот договор недействительным как совершенный без ее согласия, на основании изложенного просила суд признать незаконным договор купли-продажи, заключенный ответчиком, и отменить его.

Р. Жиренбаева исковые требования не признала, пояснив, что является добросовестным приобретателем квартиры, расчет ею произведен полностью, никаких нарушений законодательства при оформлении сделки допущено не было. Ответчица - нотариус г. Алматы иск также не признала, и рассказала, что ею был удостоверен договор купли-продажи, согласно которому Ж. Зекеев продал Р. Жиренбаевой квартиру. При оформлении данной сделки ею соблюдены все правила и требования действующего законодательства РК. Также она отметила, что согласно действующим Правилам совершения нотариальных действий нотариусы могут определить семейное положение обратившегося лица через ЕНИС (Единая нотариальная информационная система) в государственной базе данных «Физические лица», информационной системе «ЗАГС», но только лиц, заключивших или расторгнувших брак, начиная с 2007 года. У лиц, заключивших или расторгнувших брак до 2007 года, заявление о семейном положении принимается с их слов, и они лично несут гражданско-правовую ответственность за содержание данного заявления, а нотариус лишь удостоверяет их подпись. На основании изложенного истица посчитала, что при оформлении данной сделки ею не были нарушены требования гражданского законодательства и Правила совершения нотариальных действий в РК, в связи с чем просила суд вынести объективное решение.

Ответчик Ж. Зекеев, представители Департамента юстиции г. Алматы и Центра обслуживания населения по Ауэзовскому району г. Алматы, будучи извещены о месте и времени рассмотрения дела, на судебное заседание не явились, об уважительности причин неявки суду не сообщили. При таких обстоятельствах суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц в порядке п. 4 ст. 187 ГПК РК, признав причины неявки неуважительными, против чего участвующие стороны не возражали.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения сторон, исследовав представленные доказательства, суд пришел к следующему выводу. В соответствии с п. 2 ст. 71 ГПК РК обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда и не доказываются вновь при разбирательстве других гражданских дел, в которых участвуют те же лица.

Вступившим в законную силу решением районного суда № 2 Ауэзовского района г. Алматы по гражданскому делу по иску об определении доли в совместно нажитом имуществе установлено, что истец и ответчик с ноября 1992 года состоят в браке, зарегистрированном отделом ЗАГС Народного правительства города Куйтун КНР, имеющем юридическую силу на территории РК. В соответствии с п. 1 ст. 32 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» законным режимом имущества супругов является режим их общей совместной собственности. Также согласно п. 1 ст. 33 Кодекса имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью.

В период брака на основании договора купли-продажи приобретена однокомнатная квартира, оформленная на имя ответчика. В соответствии со ст. 34 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается согласие другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном порядке, необходимо получить нотариальное удостоверенное согласие другого супруга. Такие требования по распоряжению имуществом, находящимся в совместной собственности, содержатся также в ст. 220 ГК РК.

Судом установлено, что спорная квартира на основании договора купли-продажи ответчиком продана за 10 175 000 тенге. Истица оспорила данную сделку по мотивам отсутствия ее нотариально удостоверенного согласия на продажу квартиры. Из пояснений ответчицы Р. Жиренбаевой в судебном заседании установлено, что для покупки жилья она обратилась к услугам риэлтора, которым и была предложена спорная квартира. Перед покупкой ответчица осмотрела ее, переговоры об условиях сделки вела с риэлтором. Окончательную сумму сделки назвал собственник квартиры.

Как прокомментировала данную ситуацию судья районного суда № 2 Ауэзовского района г. Алматы Райхан Сартаева, из представленных нотариусом материалов установлено, что при оформлении оспариваемого договора купли-продажи ответчик ввел в заблуждение нотариуса и подал заявление, в котором указал, что на момент приобретения спорной квартиры в браке ни с кем не состоял. Однако истицей не доказан тот факт, что покупатель знала или должна была знать о том, что спорная квартира приобретена в период брака, и что супруга продавца могла быть не согласна на отчуждение квартиры.

- Судом достоверно установлено, что оспариваемая сделка соответствует требованиям ст. 406 ГК РК, спорное имущество приобретено ответчицей возмездно у лица, которое имело право его отчуждать, с момента совершения сделки спорная квартира правомерно перешла в собственность ответчицы, и ей не могло быть известно о взаимоотношениях продавца с супругой. В соответствии с п. п. 3, 5 ст. 8 ГК РК осуществление гражданских прав не должно нарушать прав и интересов других субъектов, не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, на злоупотребление правом в иных формах. В случаях несоблюдения требований, предусмотренных п.п. 3-5 настоящей статьи, суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права, - пояснила судья Р. Сартаева.

Оценив все доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания оспариваемой сделки недействительной. Вместе с тем, признавая, что действиями ответчика Зекеева нарушено право истицы на половинную долю в спорной квартире, суд счел необходимым разъяснить истице право обращения с самостоятельным иском о взыскании с ответчика 50 процентов от стоимости проданной квартиры.