Один из задержанных по делу об ограблении Ким Кардашьян оказался ее шофером
10 января 2017, 14:49
В понедельник полиция Франции задержала 15 человек по делу об ограблении Кардашьян.
Полиция Франции установила, что среди задержанных в рамках расследования ограбления звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян в Париже был шофер, который возил ее по городу во время ее приезда на Неделю моды в октябре, сообщает издание Gulf News, передает РИА Новости.
В понедельник полиция Франции задержала 15 человек по делу об ограблении Кардашьян. По данным радиостанции RTL, задержанные являются непосредственными участниками налета. Ряд СМИ сообщает об аресте 16 или 17 человек. Предполагаемым организатором налета был выходец из алжирской Кабилии. В состав банды также входили три женщины, а самому старшему из ее участников исполнилось 72 года.
Как сообщает издание, на данный момент полиция пытается установить, передавал ли водитель информацию о Кардашьян грабителям.
Ограбление Кардашьян произошло в ночь на 3 октября в небольшом частном отеле в девятом округе Парижа. У нее были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около 5 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона.
В налете участвовали пять человек в масках, при этом одетых в полицейскую форму. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной. Представитель Кардашьян заявила, что звезда не пострадала.
Фото © AP Photo/ Luca Bruno
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