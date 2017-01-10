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В Таиланде вернули проект новой конституции страны в парламент на доработку

10 января 2017, 14:51

Об этом заявил во вторник премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.


Король Таиланда Рама Десятый вернул переданный ему для утверждения проект новой конституции страны в парламент на доработку статей, связанных с королевскими полномочиями и властью монарха, передает РИА Новости.

"Мы сегодня получаем возвращенный Бюро королевского двора проект конституции для доработки в парламенте статей, связанных с властными полномочиями монарха. Процесс доработки и принятия поправок займет около трех месяцев", — заявил Чан-Оча.

По действующей в Таиланде временной конституции, принятой военными властями после государственного переворота в 2014 году, король может рассматривать внесенные на его утверждение парламентом проекты законов в течение 90 дней, прежде чем сообщит свое решение об утверждении документа или его возврате на доработку.
Проект конституции был передан на утверждение монарху в прошлом году. Срок рассмотрения истекал 6 февраля. Однако длительность самого процесса доработки законопроектов временной конституцией не определена.

Фото © РИА Новости. Виталий Аньков

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