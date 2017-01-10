В Таиланде вернули проект новой конституции страны в парламент на доработку

Король Таиланда Рама Десятый вернул переданный ему для утверждения проект новой конституции страны в парламент на доработку статей, связанных с королевскими полномочиями и властью монарха

"Мы сегодня получаем возвращенный Бюро королевского двора проект конституции для доработки в парламенте статей, связанных с властными полномочиями монарха. Процесс доработки и принятия поправок займет около трех месяцев", — заявил Чан-Оча.

По действующей в Таиланде временной конституции, принятой военными властями после государственного переворота в 2014 году, король может рассматривать внесенные на его утверждение парламентом проекты законов в течение 90 дней, прежде чем сообщит свое решение об утверждении документа или его возврате на доработку.

Проект конституции был передан на утверждение монарху в прошлом году. Срок рассмотрения истекал 6 февраля. Однако длительность самого процесса доработки законопроектов временной конституцией не определена.