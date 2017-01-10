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На 10 тыс мест увеличится число образовательных грантов в вузах Казахстана в 2017 году

10 января 2017, 14:52

Сегодня в 130 вузах страны получают образование свыше 520 тысяч молодых людей, в 820 колледжах дополнительно обучаются 500 тысяч студентов, в 7500 школах - 2,8 млн учеников.


В текущем году количество грантов для поступления на бакалавриат, магистратуру и докторантуру будет увеличено на 10 тысяч мест за счет республиканского бюджета. Об этом сегодня сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр, на сегодня в 130 вузах страны получают образование свыше 520 тысяч молодых людей, в 820 колледжах дополнительно обучаются 500 тысяч студентов, в 7500 школах - 2,8 млн учеников.

«Предполагается, что контингент обучающихся и дальше будет увеличиваться с учетом демографической ситуации. В этой связи количество грантов в бакалавриат, магистратуру и докторантуру будет увеличен в этом году на 10 тысяч мест за счет республиканского бюджета. Мы надеемся на дополнительное увеличение за счет бюджетов местных исполнительных органов.

Такая норма сегодня находится в Мажилисе на рассмотрении», - сказал Сагадиев. Глава МОН также добавил, что расширение академической свободы вузов, внедрение общественного правления вузами через наблюдательные советы, а также ряд других мер не могут не сказаться на улучшении качества преподавания в Казахстане.

Фото amu.kz

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