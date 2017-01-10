Американцы попросили Обаму освободить мужчину, убившего насильника дочери

"Джей Мейнор получил 40 лет тюрьмы за убийство насильника его дочери. Он не представляет угрозы обществу. Он хороший парень. Мы хотели бы его освобождения", — говорится в петиции, направленной на имя президента США Барака Обамы и губернатора Алабамы. На момент публикации прошение подписали более 10 тысяч человек,

Мейнор признался в убийстве 59-летнего Реймонда Эрла Брукса, который был приемным дедушкой его дочери Джулии по материнской линии.





В 2002 году Брукса приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование тогда восьмилетней Джулии Мейнор. После 27 месяцев заключения мужчина был условно-досрочно освобожден с занесением его в реестр лиц, осужденных за преступления на сексуальной почве. После освобождения Брукс вернулся в Алабаму и жил неподалеку от дома жертвы.





Потерпевшая считает приговор в отношении отца слишком суровым.





"Мой папа защищал меня, любой отец сделал бы то же самое. Он — замечательный отец и очень нас любит", — заявила Джулия Мейнор в интервью местному СМИ.





Девушка не согласна с судебным вердиктом, вынесенным насильнику.





"Он забрал мою невинность и провел в тюрьме около полутора лет, хотя я каждый день страдаю от того, что Реймонд сделал со мной. Это нечестно", — добавила девушка, подчеркнув, что страдает от посттравматического синдрома.