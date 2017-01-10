Быть помощником, а не инструктором

Данил Утюпин

Основные претензии к традиционной школьной педагогике общеизвестны. Они заключаются в том, что она сильно ограничивает самостоятельность ребенка в школе, наказывает за инициативность и превращает в послушную машину, которая должна делать и учить только то, что скажут.

Поэтому изобретаются альтернативные педагогические методики. Среди них можно назвать систему Монтессори. Ее автором является итальянская гуманистка Мария Монтессори, жившая во 2-й половине XIX - 1-й половине XX века. С момента своего рождения ребенок стремится к свободе и независимости от взрослого. Монтессори описывает этот процесс как биологический принцип человеческой жизни. Подобно тому, как тело ребенка развивает свои способности и дает ему свободу движений, так же и его дух исполнен голодом к учению и к духовной автономии. Поэтому детей не нужно заставлять учиться и развиваться. Стоит лишь создать для этого подходящие условия, и они с радостью будут делать это сами. В этой системе взрослый выступает не инструктором, не указчиком, а помощником и соучастником.

Одним из практических инструментов приложения этой методики является создание специальных кабинетов, где имеются различные игрушки и предметы, развивающие игры, тренажеры, музыкальные инструменты и прочие штуки. В Алматы есть такие кабинеты. Но совсем недавно такой кабинет создан для детей с особыми потребностями.

На днях аким города Алматы Бауыржан Байбек посетил новый Центр для детей с особыми потребностями, открытый благодаря совместной работе Управления образования города и благотворительного фонда «Болашак» и расположившийся в Доме школьников Алатауского района.

Центр оснащен всем необходимым современным реабилитационным оборудованием: комплекс для занятий лечебной физкультурой, кабинет Монтессори, зал музыкальной ритмики, сенсорная комната, игровая зона, кабинеты логопеда, дефектолога, психолога, методиста. В помещении создана «безбарьерная» среда: широкие коридоры, отсутствие порогов, информационные таблички, выполненные шрифтом Брайля.

Мы попросили руководителя Центра Гульназию Сарсенову рассказать о своей работе.

- По специальности я - учитель-дефектолог и логопед. Свой трудовой путь начинала с коррекционного кабинета. Приятно видеть результат своей работы - когда после твоих занятий ребенок меняется в лучшую сторону. Сейчас наш Центр посещают 65 детей, при максимально возможном количестве в 70 человек. Это не интернат. Родители или опекуны приводят детей на занятия. Стандартный курс при нашем Центре длится три месяца, но в конце каждого мы проводим совещания, где сравниваем результаты наших воспитанников и в случае необходимости продлеваем курс детям, у которых нет заметного прогресса. Но в целом три месяца - достаточное время, чтобы у ребенка начались улучшения и запустились процессы дальнейшей эволюции.

Дети с особыми потребностями - это дети с задержкой психического развития, с интеллектуальными нарушениями, нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, а также расстройствами аутистического спектра. С ними занимаются специалисты.

Одна из них - дефектолог-логопед Жанна Калыбаева. Училась в Таразском педагогическом институте. Она рассказала про одного из своих воспитанников, с которым занималась в тот день в комнате Монтессори.

- Этого мальчика зовут Ерасыл. Ему пять лет. И у него врожденные пороки развития головного мозга, вторичная микроцефалия и умеренная умственная отсталость, первый уровень общего недоразвития речи, стертая дизартрия, нисходящая атрофия зрительных нервов, косоглазие. Наши занятия начинаются с упражнения на развитие мелкой моторики. Раньше Ерасыл вообще не понимал никаких инструкций, теперь же выполняет их все. В неделю у него два занятия по 30 минут. Мы начали с ним работать 1 ноября. 15 января курс должен закончиться, - рассказала дефектолог.

По словам мамы мальчика, у ребенка уже наблюдаются заметные улучшения.

Если раньше Ерасыл почти не издавал звуков, то теперь повторяет по слогам отдельные слова. После каждого успешного выполнения упражнения педагог хвалит мальчика и хлопает в ладоши. И тогда он сам начинает радоваться и смеяться. Мальчик очень любит, когда его хвалят. Ерасыл теперь может держать в руках мелкие вещи, чего раньше тоже не мог делать. Самая любимая вещь Ерасыла в комнате Монтессори - мягкая игрушка с сыпучим наполнителем.

- Кроме Ерасыла я провожу занятия еще для 18 детей с диагнозом «общее недоразвитие речи и умственная отсталость». С ними мы изучаем цвета, рисунки, учимся читать по слогам, изучаем дни недели, месяцы и времена года - все это направлено на развитие речи у детей. Многие дети, оказавшись в Центре, начинают плакать и проситься домой, но потом втягиваются в процесс и начинают получать удовольствие от занятий. Прогресс у всех идет по-разному. У одних результаты видны уже через несколько занятий, другим для этого требуются месяцы, - отмечает Ж. Калыбаева.

Скоро в Центре готовятся встречать Новый год. В самой большой комнате уже стоит елка, украшенная игрушками, шарами и гирляндами. А для воспитанников приготовлены подарки. После праздника здесь состоится день открытых дверей, где педагоги расскажут родителям, которые приведут детей на следующий курс, о работе Центра и методах развития детей с особыми потребностями.