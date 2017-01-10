Доступно и качественно

Б. Сатбаев,

судья СМЭС г. Астаны

С 1 января 2018 года в Казахстане планируется внедрение системы обязательного социального медицинского страхования, цель которой - повышение доступности, качества и экономической эффективности системы оказания услуг здравоохранения и снижение финансовых рисков населения из-за серьезных проблем со здоровьем.

Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» регулирует общественные отношения, возникающие в системе обязательного социального медицинского страхования в целях реализации конституционного права граждан на охрану здоровья.

Внедрение системы обязательного социального медицинского страхования нацелено на содействие устойчивости и динамичному развитию социально-ориентированной национальной системы здравоохранения с соблюдением принципов социальной справедливости, солидарной ответственности за здоровье, всеобщего охвата населения и обеспечения качественной медицинской помощью.

Право на медицинскую помощь в системе ОСМС имеют граждане:

- за которых осуществлялась уплата отчислений и (или) взносов не менее двух месяцев за последние 12 календарных месяцев (независимо от того, были ли в этот период перерывы в отчислениях и (или) взносах), предшествующих месяцу обращения за медицинской помощью в системе обязательного социального медицинского страхования;

- обучавшиеся по очной форме обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также организациях послевузовского образования в форме резидентуры до истечения 12 календарных месяцев, следующих за годом, в котором завершено обучение;

- освобожденные от уплаты взносов в фонд в соответствии с п. 4 ст. 28 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».

В случае перерыва стажа участия плательщиков оказание им медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется в течение срока страхования.

Гражданам, за которых не поступили отчисления и (или) взносы в фонд либо которые не уплатили взносы в фонд, предоставляется гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения». Законом закреплено право граждан на выбор организации первичной медико-санитарной помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Порядок прикрепления граждан к организации первичной медико-санитарной помощи определяется уполномоченным органом.

Также законом закреплено право граждан на выбор медицинской организации, оказывающей стационарную помощь в системе обязательного социального медицинского страхования, в случаях получения плановой медицинской помощи.

Право выбора медицинской организации в системе ОСМС возникает у граждан с момента приобретения ими права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования.

В системе обязательного социального медицинского страхования предоставляются:

- амбулаторно-поликлиническая помощь (за исключением медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню, определяемому уполномоченным органом), включающая первичную медико-санитарную помощь, консультативно-диагностическую помощь по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных специалистов;

- стационарная помощь (за исключением медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню, определяемому уполномоченным органом) - по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации в рамках планируемого количества случаев госпитализации, определяемого уполномоченным органом;

- стационарозамещающая помощь (за исключением медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню, определяемому, уполномоченным органом) - по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации;

- высокотехнологичные медицинские услуги.

Обеспечение лекарственными средствами в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется при оказании амбулаторно-поликлинической помощи - в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств и специализированных лечебных продуктов для бесплатного и (или) льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями); стационарной и стационарозамещающей помощи - в соответствии с утвержденными медицинскими организациями и согласованными в установленном порядке с уполномоченным органом лекарственными формулярами.

Перечень медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования разрабатывается уполномоченным органом с учетом рекомендаций объединенной комиссии.