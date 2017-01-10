Антикоррупционные меры в госорганах

А. Досымова,

председатель суда № 2 района

им. Г. Мусрепова

Северо-Казахстанской области

Искоренение коррупции - ключевое условие для укрепления фундаментальной ценности нашего народа и государства - независимости.

В понимании простых граждан коррупция связана, прежде всего, с государственной службой. И действительно, государственные служащие, обладая значительным объемом полномочий, имеют все возможности использовать должностное положение в своих интересах и, следовательно, вопреки интересам государства.

В своем Послании «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» Глава государства Н. Назарбаев отметил, что коррупция - это не просто правонарушение, она подрывает веру в эффективность государства и является прямой угрозой национальной безопасности.

В рамках реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015 - 2025 годы, 13-го шага Плана нации «100 конкретных шагов», Программы противодействия коррупции партии «Нур Отан» на 2015 - 2025 годы с 1 января 2016 года введен в действие новый Закон «О противодействии коррупции», в котором конкретизированы меры, позволяющие искоренить коррупцию и ее проявления в государственных органах.

Одними из таких мер являются формирование у госслужащих антикоррупционной культуры, финансовый контроль над доходами и расходами госслужащих, принятие госслужащими антикоррупционных ограничений, сообщение о коррупционных правонарушениях. Без формирования антикоррупционной культуры в среде самих лиц, занимающих государственные должности, невозможно искоренить коррупцию в государственных органах.

Формирование антикоррупционной культуры - это деятельность, осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции. Осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.

Антикоррупционное образование - непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью. Информационная и организационная деятельность реализуется путем проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации, организации социально значимых мероприятий, государственного социального заказа и иных мер, предусмотренных законодательством РК.

Действенной мерой противодействия коррупции является финансовый контроль над доходами и расходами государственных служащих. В целях осуществления мер финансового контроля госслужащие представляют следующие декларации физических лиц: декларацию об активах и обязательствах, декларацию о доходах и имуществе. Декларацию об активах и обязательствах представляют кандидаты в президенты, депутаты Парламента и маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления и их супруги - до регистрации в качестве кандидата. Декларацию о доходах и имуществе представляют: лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; должностные лица и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги.

Законодательством по противодействию коррупции также предусмотрено, что любой госслужащий, располагающий информацией о коррупционном правонарушении, обязан проинформировать об этом руководство государственного органа либо уполномоченный орган по противодействию коррупции. При этом госслужащий, сообщивший о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающий содействие в противодействии коррупции, находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном Правительством.