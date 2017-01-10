Портер: Головкин преподаст Альваресу урок, как сделал Мейвезер
10 января 2017, 15:10
Известный американский тренер поделился мнением о GGG.
Тренер по боксу Кенни Портер сказал, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин (36-0, 33 KO) победит чемпиона WBO в первой средней категории Сауля Альвареса (48-1-1, 34 KO) так же, как это ранее сделал Флойд Мейвезер-младший.
«Нет, Канело его не побьёт. Это во многом похоже на бой Канело с Флойдом Мейвезером. Флойд преподал урок этому пареньку. Дело в общих навыках Головкина. Я знал, что он хорош, ещё когда он выступал в любителях. Он побил многих парней из США. У него есть навыки, есть уровень», — приводит слова Портера Fight Hype.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO.
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