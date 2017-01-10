Для защиты профессиональных интересов

А. Махметова,

руководитель отдела Департамента

юстиции Северо-Казахстанской области

Воспрепятствование созданию профсоюза в РК, противодействие его деятельности, а равно незаконное вмешательство в его дела не допускаются.

Государственная регистрация профсоюза производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

Документы, необходимые для государственной регистрации профсоюза, представляются в регистрирующий орган не позднее двух месяцев со дня проведения учредительного съезда (конференции, собрания) профсоюза.

До истечения шести месяцев со дня регистрации республиканское, территориальное объединения профсоюзов, отраслевой и локальный профсоюзы обязаны представить в орган, зарегистрировавший их, копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, предусмотренным Законом РК «О профессиональных союзах». Решение регистрирующего органа может быть обжаловано в судебном порядке. Реорганизация и ликвидация профсоюза производятся в соответствии с законодательством РК.

Профсоюзы создаются на основе равноправия их членов. Количество профсоюзов, создаваемых в рамках одной отрасли, организации, не ограничивается. Всем профсоюзам предоставляются равные правовые возможности.

Профсоюзы создаются по производственно-отраслевому принципу. Профсоюзы самостоятельно разрабатывают и утверждают уставы, структуру, определяют приоритетные направления деятельности, образуют профсоюзные органы, организуют деятельность, проводят собрания, конференции, съезды и другие мероприятия, не запрещенные законодательными актами РК. Профсоюзы независимы в своей деятельности от государственных органов всех уровней, политических партий, работодателей и их объединений, не подконтрольны и не подотчетны им. Профсоюзы могут создавать объединения профсоюзов в порядке, определенном настоящим Законом.

Существуют два вида профсоюзов: локальный и отраслевой. Отраслевой профсоюз является полномочным представителем работников, членских организаций в социальном партнерстве на отраслевом уровне.

Отраслевой профсоюз должен объединять не менее половины общего числа работников отрасли и смежных с ней отраслей или организаций отрасли и смежных с ней отраслей или иметь структурные подразделения, членские организации на территории более половины областей, городов республиканского значения и столицы.

Работники субъектов малого предпринимательства вправе создавать отраслевой профсоюз при наличии структурных подразделений, членских организаций на территории более половины областей, городов республиканского значения и столицы.

Отраслевой профсоюз входит в состав республиканского объединения профсоюзов в качестве членской организации.

Основные функции отраслевого профсоюза:

- представлять, защищать трудовые и социальные права и интересы своих членов, членских организаций;

- содействовать развитию системы социального партнерства на отраслевом уровне;

- выступать стороной социального партнерства при заключении отраслевого соглашения с полномочными представителями отраслевых организаций работодателей и центральными государственными органами Республики Казахстан, участвовать в переговорах по подготовке проекта соглашения и его заключению;

- участвовать в работе отраслевой трехсторонней комиссии по социальному партнерству;

- осуществлять иные функции, направленные на реализацию уставных целей. Филиалы и представительства отраслевого профсоюза являются полномочными представителями работников по ведению переговоров на региональном уровне от имени и в пределах полномочий отраслевого профсоюза.

Локальный профсоюз добровольно создается работниками одной или нескольких организаций, связанными общими трудовыми, производственно-профессиональными интересами. Локальный профсоюз, добровольно создаваемый работниками субъектов малого предпринимательства, может объединять работников организаций нескольких видов (подвидов) экономической деятельности. Локальный профсоюз является полномочным представителем работников в социальном партнерстве на уровне организации (организаций) и входит в состав отраслевого профсоюза в качестве членской организации.

Профсоюз создается по инициативе группы граждан РК не менее десяти человек, связанных общностью их профессиональных и производственных интересов, созывающих учредительный съезд (конференцию, собрание), на котором утверждается устав и формируются профсоюзные органы. Условия и порядок приобретения и утраты членства определяются уставом профсоюза. Правоспособность профсоюза как юридического лица возникает с момента государственной регистрации. Устав профсоюза должен предусматривать:

- наименование, место нахождения, предмет и цели деятельности профсоюза;

- членство, условия и порядок вступления физических лиц, членских организаций в профсоюз (его объединения), выхода из него, утраты членства;

- организационную структуру профсоюза;

- порядок формирования, компетенцию и сроки полномочий профсоюзных органов;

- порядок, сроки отчетности профсоюзных органов и контроля за их деятельностью;

- права и обязанности профсоюза и его членов, в том числе обязательность выполнения принимаемых решений органами социального партнерства и профсоюзов, членской организацией которого он является;

- источники формирования имущества профсоюза, права профсоюза по управлению имуществом;

- порядок уплаты членских профсоюзных взносов и их распределение, порядок информирования своих членов о поступлении и расходовании денег, внесения изменений и дополнений в устав профсоюза, принятия решения о реорганизации и ликвидации профсоюза, судьбе имущества в случае ликвидации профсоюза.

Устав может предусматривать ограничения относительно членства в других профсоюзах, а также иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.